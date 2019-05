Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2-t 7,45 millióra, a köztévét 745 ezer forintra büntette az NVB, mert hírműsorban politikai reklámot sugároztak - a Fradi-meccs szünetében az egyperces Híradó fele a Fidesz új kampányvideójáról szólt.\r

\r

A TV2-t 7,45 millióra, a köztévét 745 ezer forintra büntette az NVB, mert hírműsorban politikai reklámot sugároztak - a Fradi-meccs szünetében az egyperces Híradó fele a Fidesz új kampányvideójáról szólt.

\r

Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak témáit. Egy fotó terjed erről a Facebookon, de más információk is megerősítik. Az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentést tett. Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál. Pénzmosoda maláj módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ella 2013-ban hunyt el, akkor már három éve voltak súlyos asztmás rohamai.","shortLead":"Ella 2013-ban hunyt el, akkor már három éve voltak súlyos asztmás rohamai.","id":"20190506_Hivatalosan_is_a_legszennyezesbe_halt_bele_egy_9_eves_londoni_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5a853-6652-47fd-be7e-1d439dfaaa30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_Hivatalosan_is_a_legszennyezesbe_halt_bele_egy_9_eves_londoni_kislany","timestamp":"2019. május. 06. 18:09","title":"Hivatalosan is a légszennyezésbe halt bele egy 9 éves londoni kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","shortLead":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani. ","shortLead":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani.