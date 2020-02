Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus. Infografikánkon országonként nézheti végig, mikor és hol azonosították a vírus jelenlétét. Azt is követheti, hogyan növekedett napról napra a fertőződések és a halálesetek száma, és hogy melyik korosztályok a leginkább veszélyeztetettek.","shortLead":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus...","id":"20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8c0db6-343e-4ef6-8d28-e69d0342ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","timestamp":"2020. február. 27. 17:10","title":"50 ország, 80 ezer fertőzött: interaktív térképre vittük a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány válságstábot alakított a helyzet kezelésére.","shortLead":"A német kormány válságstábot alakított a helyzet kezelésére.","id":"20200227_Koronavirus_ujabb_fertozesek_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c32afa-b541-4fb2-b308-951123531731","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_ujabb_fertozesek_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 27. 16:18","title":"Koronavírus: újabb fertőzések Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra...","id":"20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585babf7-381c-4cb8-a3ef-5f2dd088c0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 29. 14:45","title":"Ne féljünk az import élelmiszerektől, nem fogjuk elkapni általuk a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca41b1ff-7049-49ac-a54f-2361e4aa8b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olaszok már az Európai Uniótól kérnek segítséget, hogy legyen elég szájmaszk.","shortLead":"Az olaszok már az Európai Uniótól kérnek segítséget, hogy legyen elég szájmaszk.","id":"20200228_Koronavirus_Olaszorszagban_megbetegedtek_az_orvosok_is_osszeomlas_szelen_a_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca41b1ff-7049-49ac-a54f-2361e4aa8b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85be43e-b084-497e-8129-433b24b7300c","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Koronavirus_Olaszorszagban_megbetegedtek_az_orvosok_is_osszeomlas_szelen_a_korhazak","timestamp":"2020. február. 28. 17:47","title":"Koronavírus Olaszországban: összeomlás szélén vannak a gócpontokban a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője...","id":"20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3df28-f0d8-4c85-9744-0467506a111d","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","timestamp":"2020. február. 27. 17:30","title":"Radar360: Karácsonyt zsarolhatták, jönnek a konténerbörtönök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","shortLead":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","id":"20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d94b2-6380-4a66-a15e-bcbc00833d00","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","timestamp":"2020. február. 28. 11:05","title":"Több jogot biztosít az új EU-s jogszabály az online kereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]