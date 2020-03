Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","shortLead":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","id":"20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c4dd5-286c-4404-b229-d0186f3de6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","timestamp":"2020. március. 11. 11:03","title":"Egyre több a műhold, látunk-e majd valamit, ha felnézünk a csillagos égre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő térrel együtt.","shortLead":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő...","id":"20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93b3249-2fc9-4e63-a65f-782cf12a432e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","timestamp":"2020. március. 10. 16:37","title":"Lezárták Róma egyik legfőbb látványosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján. Gazdaságvédelmi akcióterv is lesz a koronavírus miatt.","shortLead":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján...","id":"20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7154d-ae13-4478-bf88-d0ff11f633b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","timestamp":"2020. március. 10. 12:23","title":"Orbán a koronavírusról: Világjárvány lesz, vakcina nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","shortLead":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72c0e4d-6628-43ce-9184-b95a9554175a","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","timestamp":"2020. március. 11. 13:30","title":"Eszenyi Enikő: Nagyon jó a hangulat a színházban, minden megy a maga útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","shortLead":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","id":"20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f5537-d7cd-4b35-99da-1116554cb1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","timestamp":"2020. március. 10. 18:23","title":"Díjmentesen lemondhatóak a koronavírus miatt az Airbnb-foglalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c795a6f8-348e-45df-bddb-62f7bbc8bf14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Noah Wyle, a Vészhelyzet című sorozat egykori jól ismert Carter doktora, nemrégiben alapított produkciós cége, a Slippery Moon Productions a Warner Bros. TV-vel közösen minisorozatot fejleszt Till Attila Tiszta szívvel című filmjéből.\r

","shortLead":"Noah Wyle, a Vészhelyzet című sorozat egykori jól ismert Carter doktora, nemrégiben alapított produkciós cége...","id":"20200310_Sorozatot_keszit_Till_Attila_filmjebol_a_Veszhelyzet_Carter_doktora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c795a6f8-348e-45df-bddb-62f7bbc8bf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc7497-6202-4772-a2ac-073381a1a460","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Sorozatot_keszit_Till_Attila_filmjebol_a_Veszhelyzet_Carter_doktora","timestamp":"2020. március. 10. 11:04","title":"Sorozatot készít Till Attila filmjéből a Vészhelyzet Carter doktora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]