Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió is, bár az nem valószínű. Nem hagyományos gazdasági válságról van szó, gazdasági eszközökkel megoldani nem lehet, csak átvészelni. Ehhez a kormánynak ezermilliárd forintos mozgástere van, és a jegybank kezében is vannak eszközök.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió...","id":"202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f036e-33f6-4f77-98c3-c4bb9051aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 12. 06:30","title":"Az ingyenhiteltől a vírusutalványig – így védheti a kormány a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány Vietnamban, Belgiumban pedig közben meghalt az első fertőzött beteg. Több ország utazási korlátozásokat vezetett be.","shortLead":"Ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány Vietnamban, Belgiumban pedig közben meghalt az első fertőzött beteg. Több...","id":"20200311_Koronavirus_Belgiumban_meghalt_az_elso_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8fd34d-7698-486a-8535-21cee2b3eeda","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirus_Belgiumban_meghalt_az_elso_beteg","timestamp":"2020. március. 11. 11:22","title":"Koronavírus: Belgiumban meghalt az első beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el a vírust? Magyarázó videóban mutatjuk meg.","shortLead":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért...","id":"20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fa91e5-7f88-4b9c-bdb8-9886bfdde9e5","keywords":null,"link":"/360/20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 11. 13:05","title":"Videós útmutató, mit tegyünk a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","shortLead":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","id":"20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa67ccf9-e178-458c-be01-8564eecccefc","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","timestamp":"2020. március. 12. 11:22","title":"Veszélyes porszívót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","id":"20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb857ca-41fb-4cfc-aadf-db0c4efc7e69","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Újabb három koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"25 milliárd eurós uniós alap a koronavírus ellen, Orbán Viktornak a koronavírusról is a migránsok jutnak az eszébe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"25 milliárd eurós uniós alap a koronavírus ellen, Orbán Viktornak a koronavírusról is a migránsok jutnak az eszébe...","id":"20200311_Radar360_lazadas_egy_romaniai_karantenban_nagyot_nyert_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964b96ae-8e76-4b0f-aab9-ac023b6947c6","keywords":null,"link":"/360/20200311_Radar360_lazadas_egy_romaniai_karantenban_nagyot_nyert_Biden","timestamp":"2020. március. 11. 08:00","title":"Radar360: Lázadás egy romániai karanténban, nagyot nyert Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és a határfolyónak újra meg újra – tapasztalta az Edirne és az Évrosz folyó környékén, valamint a katonák által körülzárt senki földjén a HVG helyszíni tudósítója.","shortLead":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és...","id":"20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6bf1e-1140-4196-81ba-c7f6ebec3a56","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. március. 11. 13:35","title":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a török–görög határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]