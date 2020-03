Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","shortLead":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","id":"20200311_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b58573-8ca3-4f1f-a68b-d5c8bbf3d599","keywords":null,"link":"/sport/20200311_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:44","title":"Kiesett a címvédő Liverpool a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió is, bár az nem valószínű. Nem hagyományos gazdasági válságról van szó, gazdasági eszközökkel megoldani nem lehet, csak átvészelni. Ehhez a kormánynak ezermilliárd forintos mozgástere van, és a jegybank kezében is vannak eszközök.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió...","id":"202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f036e-33f6-4f77-98c3-c4bb9051aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 12. 06:30","title":"Az ingyenhiteltől a vírusutalványig – így védheti a kormány a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell tolni a megjelentetésüket.","shortLead":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell...","id":"20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65163e5-668f-4c28-bb43-2024070b4f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","timestamp":"2020. március. 11. 10:03","title":"A koronavírus újabb áldozata az Apple lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés az ország minden régiójában megjelent. A legtöbb esetet, 48-at, Prágában tartják nyilván.","shortLead":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c87b1a-a88e-4ace-b434-388244465bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Gyorsan terjed a koronavírus Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat.","shortLead":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával...","id":"20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63164c42-ac92-47bf-aab3-9d4f7210d6f7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","timestamp":"2020. március. 11. 09:44","title":"A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa17f6c0-5ded-43a9-b4a8-ee504366b16d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki nem hajlandó karanténba vonulni? Az alapvető jogainkat is korlátozhatják? Rendesen tájékoztatja-e a kormány a közvéleményt a koronavírusról? Asbóth Mártont, a Társaság a Szabadságjogokért szakértőjét Gergely Márton kérdezte.","shortLead":"Mi történik, ha valaki nem hajlandó karanténba vonulni? Az alapvető jogainkat is korlátozhatják? Rendesen...","id":"20200312_Milyen_jogaim_vannak_a_karantenban_A_TASZ_szakertoje_valaszol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa17f6c0-5ded-43a9-b4a8-ee504366b16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130e17aa-0403-49a0-9970-5a81dc987fce","keywords":null,"link":"/360/20200312_Milyen_jogaim_vannak_a_karantenban_A_TASZ_szakertoje_valaszol","timestamp":"2020. március. 12. 19:00","title":"Milyen jogaim vannak a karanténban? A TASZ szakértője válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a lista élén Áder, Orbán és Varga Mihály állnak.","shortLead":"De a lista élén Áder, Orbán és Varga Mihály állnak.","id":"20200312_MarkiZay_Karacsony_es_Donath_Anna_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7f631-2fbc-4052-9a82-12a9fc384ae1","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_MarkiZay_Karacsony_es_Donath_Anna_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikusok","timestamp":"2020. március. 12. 06:00","title":"Márki-Zay, Karácsony és Donáth Anna a legnépszerűbb ellenzéki politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható készülékek forgalmazására szeretnék rávenni a gyártókat.","shortLead":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható...","id":"20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cab87-8779-4a36-8642-4de9698f159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","timestamp":"2020. március. 12. 11:03","title":"Hosszabb ideig használható mobilokat szeretne az EU, már készül az új szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]