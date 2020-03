Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények miatti pánikot növelte a világon. Mindkettő kezeléséhez az eszközök a kormányoknál vannak, amelyektől eddig szokatlan beavatkozásra van szükség.\r

\r

","shortLead":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények...","id":"20200311_Kockazatos_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ebab2-e2d2-40d8-ac2b-115b9e5c2d1a","keywords":null,"link":"/360/20200311_Kockazatos_mellekhatasok","timestamp":"2020. március. 11. 15:00","title":"Most kellenek igazán az unortodox megoldások, hogy megfékezzük a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","shortLead":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","id":"20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52a874-0eb0-48d0-b989-77cc5fa43a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","timestamp":"2020. március. 12. 09:21","title":"Mi kerül egy strandautón 135 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","shortLead":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","id":"20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aea49-3a1c-4c83-aa90-a092b03c6887","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","timestamp":"2020. március. 11. 14:59","title":"Elhalasztják az I bike Budapest biciklis felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó magyarok az országon belül még mernek utazni. Jó esetben tíz hónap, a vészforgatókönyv szerint több mint két év kell ahhoz, hogy talpra álljon a szektor.","shortLead":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó...","id":"20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0aece-a31a-4248-9f0a-06b5b0098f3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","timestamp":"2020. március. 12. 17:00","title":"Drámai visszaesést él át a magyar turizmus ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","shortLead":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","id":"20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cb9fe-c91f-4ca4-bd9c-f208fc3e6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","timestamp":"2020. március. 11. 12:50","title":"Ungár Péter: Gyurcsány igenis bírálható, és van is miért bírálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","shortLead":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","id":"20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97acfc20-8648-4666-b9bf-8b41ecc2398b","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","timestamp":"2020. március. 11. 10:46","title":"Vuhanban több cég is újraindítja a termelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","shortLead":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","id":"20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3ea-0356-4db4-ad95-19433225b480","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","timestamp":"2020. március. 12. 17:35","title":"Görögországban fertőtlenítésre használják a lefoglalt alkoholkészleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt kialakult, sokakat otthoni munkavégzésre és kikapcsolódásra kényszerítő intézkedések miatt megkétszerezi a csoportos hívásokban részt vevők lehetséges számát a Viber.","shortLead":"A koronavírus miatt kialakult, sokakat otthoni munkavégzésre és kikapcsolódásra kényszerítő intézkedések miatt...","id":"20200312_viber_csoportos_hivasok_discord_letszamkorlat_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bfe236-8073-43a4-aae3-2d6acf82ad02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_viber_csoportos_hivasok_discord_letszamkorlat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 15:33","title":"Változtatnak a Viberen a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]