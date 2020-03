Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt kialakult, sokakat otthoni munkavégzésre és kikapcsolódásra kényszerítő intézkedések miatt megkétszerezi a csoportos hívásokban részt vevők lehetséges számát a Viber.","shortLead":"A koronavírus miatt kialakult, sokakat otthoni munkavégzésre és kikapcsolódásra kényszerítő intézkedések miatt...","id":"20200312_viber_csoportos_hivasok_discord_letszamkorlat_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bfe236-8073-43a4-aae3-2d6acf82ad02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_viber_csoportos_hivasok_discord_letszamkorlat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 15:33","title":"Változtatnak a Viberen a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatásnak köszönhetően kiderült, a koronavírus-járvány szempontjából melyek a legfertőzőbb felületek. Ezek érintését érdemes elkerülni.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatásnak köszönhetően kiderült, a koronavírus-járvány szempontjából melyek a legfertőzőbb...","id":"20200313_muanyag_koronavirus_fertozes_korokozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ea8f69-0779-4e55-8a15-8609d43adcd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_muanyag_koronavirus_fertozes_korokozo","timestamp":"2020. március. 13. 19:20","title":"Három napon át is fertőzhet a koronavírus, ha műanyagra kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e6c9-e8c9-4e28-b494-b54a1fa94ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","timestamp":"2020. március. 13. 05:12","title":"Belgium nem kockáztat, szinte mindent bezárnak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","shortLead":"Tóth Richárd a Stumpf Istvánnal készült beszélgetésért kapta az elismerést.","id":"20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5285d12-2ebc-419e-a78f-51a6555308f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fdc35-fb73-4cd3-afcf-96d69256a330","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_hvg_foldes_anna_interjudij_toth_richard","timestamp":"2020. március. 12. 16:36","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna Interjúdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8920f389-947d-459c-bb3a-8502a249d89e","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","timestamp":"2020. március. 12. 16:50","title":"Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt hatásáról. A 7 éven át vizsgálódó tudósok szerint nincs miért aggódni.","shortLead":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt...","id":"20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c2e2e-f34c-4ecd-9ce0-8770d70f73fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","timestamp":"2020. március. 12. 15:03","title":"Hét éven át vizsgálódtak, az eredmény megnyugtató: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]