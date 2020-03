Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical színpadra állítása is az Operettszínházban, ahonnan az utóbbi egy év alatt közel harminc munkatárs távozott. A direktor tagadja, hogy összefüggés lenne az ügyvezető igazgató távozása és egy női alkalmazott panasza között.","shortLead":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical...","id":"202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195043d-29f5-45cc-8db5-ef05c66d9d8a","keywords":null,"link":"/360/202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","timestamp":"2020. március. 14. 12:00","title":"Nemzeti Operett: művészi megújulás helyett frusztrált társulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","shortLead":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","id":"20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca80ca-87a7-45d0-a159-b0b2cc8dabf0","keywords":null,"link":"/sport/20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","timestamp":"2020. március. 13. 23:35","title":"FIFA: Elmarad minden nemzetközi focimeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek 18 óra óta 2677 új megbetegedést jelentettek.","shortLead":"Péntek 18 óra óta 2677 új megbetegedést jelentettek.","id":"20200314_Koronavirus_kozelit_az_5500hoz_a_halalesetek_szama_mar_135_orszagbanvan_jelen_a_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89af2253-4b52-4188-8bb1-6df44e60796c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_kozelit_az_5500hoz_a_halalesetek_szama_mar_135_orszagbanvan_jelen_a_betegseg","timestamp":"2020. március. 14. 16:16","title":"Koronavírus: közelít az 5500-hoz a halálesetek száma, már 135 országban van jelen a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","shortLead":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","id":"20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61702acd-50cf-40d4-93bf-88cba51aa2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","timestamp":"2020. március. 13. 22:23","title":"Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki a kormány.","shortLead":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki...","id":"20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11276797-6910-4622-b6a9-64c30b7d45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","timestamp":"2020. március. 13. 09:26","title":"Újabb kétmilliárdot ad a kormány az Eucharisztikus Világkongresszusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","shortLead":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","id":"20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20d0bc-6084-4aa0-a9db-db00da2652d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 05:02","title":"Nem lesz szezonnyitó futam az F1-ben, törölték az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákigazolványok a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 15 napig érvényesek.","shortLead":"A diákigazolványok a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 15 napig érvényesek.","id":"20200312_Pentekig_el_kell_hagyniuk_a_felsooktatasi_kollegiumokat_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ca9cc-0901-4d89-9f09-2637273ac342","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_el_kell_hagyniuk_a_felsooktatasi_kollegiumokat_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 20:36","title":"Péntekig el kell hagyniuk a felsőoktatási kollégiumokat a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája. Közben muszlimok milliói veszíthetik el állampolgárságukat.","shortLead":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája...","id":"202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6ec80-9270-4940-975b-feb3a6bbf34e","keywords":null,"link":"/360/202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","timestamp":"2020. március. 14. 14:00","title":"Büntetlenül üldözik a muszlimokat a világ legnagyobb demokráciájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]