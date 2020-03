Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Washington pedig Pekinget. Színvonalas Twitter-vita a járványról.","shortLead":"Washington pedig Pekinget. Színvonalas Twitter-vita a járványról.","id":"20200313_Peking_az_USAt_vadolja_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6750a5-728f-45bd-af1e-3b9f06440765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Peking_az_USAt_vadolja_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 16:45","title":"Peking az USA-t vádolja a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple. Az online-rendelés továbbra is működik. ","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple...","id":"20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa486079-2a7a-46af-9c35-9a01e0d36e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","timestamp":"2020. március. 14. 08:39","title":"Az Apple bezárja valamennyi, Kínán kívül lévő üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","shortLead":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","id":"20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da796caa-6bcc-4dee-8b05-b33554e3e35b","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","timestamp":"2020. március. 14. 20:28","title":"Kiürítik és fertőtlenítik a János Kórház vesztegzár alá vont épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ccf2b-cad7-44f2-803a-79ba46bb95df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Montfermeil, Párizs külvárosa alig változott Victor Hugo óta. Sivárság, reménytelenség és rendőri túlkapás uralja. Ezt, a saját gyerekkorában megtapasztalt világot örökítette meg a mali származású francia rendező a magyar mozikban e héttől látható filmjében.\r

","shortLead":"Montfermeil, Párizs külvárosa alig változott Victor Hugo óta. Sivárság, reménytelenség és rendőri túlkapás uralja. Ezt...","id":"20200311_Elovarosi_getto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500ccf2b-cad7-44f2-803a-79ba46bb95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d66bea-82c2-44f0-805c-5afcde2d6a34","keywords":null,"link":"/360/20200311_Elovarosi_getto","timestamp":"2020. március. 13. 19:00","title":"\"Nem a másik ember az ellenségünk, hanem a szegénység”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. A Jobbik úgy véli, haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében.","shortLead":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette...","id":"20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea275c4-d587-48b2-8753-b11acf2745b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","timestamp":"2020. március. 14. 13:01","title":"Az MSZP szerint keveset és későn tett a kormány, a Jobbik teljes határzárat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","id":"20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e5a6c0-f02f-4ad2-afdd-104be221bef0","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","timestamp":"2020. március. 14. 10:23","title":"Az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díj felszámítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","shortLead":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","id":"20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ade8f-898c-4e56-9c7b-c8361474158d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]