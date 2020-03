Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája. Közben muszlimok milliói veszíthetik el állampolgárságukat.","shortLead":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája...","id":"202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6ec80-9270-4940-975b-feb3a6bbf34e","keywords":null,"link":"/360/202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","timestamp":"2020. március. 14. 14:00","title":"Büntetlenül üldözik a muszlimokat a világ legnagyobb demokráciájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új koronavírus terjedésének veszélye miatt.\r

","shortLead":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új...","id":"20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3aff15-b15d-4ba3-a1d3-5704efc2473c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 07:43","title":"Új-Zélandon a christchurchi megemlékezés is elmarad a koronavírus-veszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","shortLead":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","id":"20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507951ac-a7e2-4281-888c-35d244bf4369","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 13. 18:26","title":"Olaszországban 250 vírusfertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c48817e-b900-4069-9de6-4d9ce96136b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz felett a hivatalos halálozási adat, a valóság alighanem még rosszabb.","shortLead":"Ötszáz felett a hivatalos halálozási adat, a valóság alighanem még rosszabb.","id":"20200313_Iranban_tomegsirokkal_vegzodott_a_koronavirusbloff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c48817e-b900-4069-9de6-4d9ce96136b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605146a-d105-4634-a4d6-de624ec5c798","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Iranban_tomegsirokkal_vegzodott_a_koronavirusbloff","timestamp":"2020. március. 13. 14:45","title":"Iránban már tömegsírokba temetik a koronavírus áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának, mindenesetre a kormány már azzal számol, extrém esetben recesszió is lehet. A turizmus gyakorlatilag megszűnik Budapesten húsvétra, az olaszok hatalmas bajban vannak, és ha ez nem lenne elég, kitört egy évtizedek óta nem látott olajháború is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának...","id":"20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0f677-67fc-4a57-adc6-c92192026907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","timestamp":"2020. március. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány belengette, hogy földbe állhat a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","id":"20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e5a6c0-f02f-4ad2-afdd-104be221bef0","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","timestamp":"2020. március. 14. 10:23","title":"Az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díj felszámítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]