[{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az ukrán fővárosban tovább szigorítottak a járvány miatt életbe léptetett korlátozó intézkedéseken, Szerbiában további ajánlásokkal próbálnak érvényt szerezni a vasárnap kihirdetett szükségállapotnak.","shortLead":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány...","id":"20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b69f16-03c9-48a8-bafd-ccddee6744c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","timestamp":"2020. március. 16. 13:53","title":"A leggazdagabb cseh 120 tonna egészségügyi eszközt adott adományként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt tartalmakat.","shortLead":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt...","id":"20200315_spotify_app_kezdokepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd067b-52cf-4b17-bf9e-5db10ade0d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_spotify_app_kezdokepernyo","timestamp":"2020. március. 15. 08:03","title":"Hamarosan önnél is megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarból, matematikából és történelemből készítik fel a diákokat.","shortLead":"Magyarból, matematikából és történelemből készítik fel a diákokat.","id":"20200314_Erettsegi_felkeszitoket_sugaroz_a_Miskolc_Televizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cb0436-a9c0-41aa-8b58-aa43fac7204e","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Erettsegi_felkeszitoket_sugaroz_a_Miskolc_Televizio","timestamp":"2020. március. 14. 16:29","title":"Érettségi felkészítőket sugároz a Miskolc Televízió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","shortLead":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","id":"20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b170d93-4d22-4862-b658-7bb1f170c83e","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","timestamp":"2020. március. 16. 15:45","title":"Leáll a Funzine programajánló magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","id":"20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270192-448e-453b-989b-3794ca1fff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","timestamp":"2020. március. 16. 10:36","title":"Maruzsa: Még pár nap kell az iskolákban a digitális átálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]