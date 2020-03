Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","shortLead":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","id":"20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50d99ed-81e6-4d31-bfbf-de27ec603e0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 18. 21:09","title":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","shortLead":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","id":"20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b7afd-ceb7-4862-a2f8-3bb183a6c88b","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","timestamp":"2020. március. 19. 17:59","title":"Nem lehet online rendelni az IKEA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","shortLead":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak - olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak - olvasható...","id":"20200318_Nincs_gyogyszerhiany_a_koronavirus_miatt_de_kuszobon_a_lancszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6019c565-e1a2-4f96-a5bc-3b3fd1871a15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Nincs_gyogyszerhiany_a_koronavirus_miatt_de_kuszobon_a_lancszakadas","timestamp":"2020. március. 18. 16:56","title":"Gyógyszeripar: alapanyaghiányt hozhat a koronavírus, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","shortLead":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","id":"20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce75973d-4cb2-4127-aaf7-f00e34fb87b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 12:53","title":"A koronavírus miatt másik terembe költözik a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és összeszerelő üzemét, ami miatt késedelmet szenvedhet az amerikai űrhajósok tervbe vett visszatérése a Holdra négy év múlva.","shortLead":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és...","id":"20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b004f-f2c6-485f-9334-d627b514b270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:21","title":"A következő Holdra szállást is befolyásolja a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát. A jelenlegi értesülések szerint hamarosan újabb taggal, a Galaxy M11 típusjelű készülékkel bővülhet a család.","shortLead":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát...","id":"20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe42e44-9029-428d-a59b-888ef6184912","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2020. március. 20. 12:03","title":"5000 mAh-es akkuval érkezik egy pénztárcabarát Samsung Galaxy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]