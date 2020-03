Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","shortLead":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","id":"20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efcea7-5c25-45b7-985a-82c5258177bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","timestamp":"2020. március. 20. 12:01","title":"Kivégezték Indiában a diáklányt megerőszakolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e4a78d-d2cd-4e04-bca0-9050d2a3a7e9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Magyarországon senkinek sem kell tartania éhínségtől – tartja fontosnak kiemelni Kónya István, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársa. Az egyetemi tanár szerint nagy a baj, de van ok remélni, nem tart sokáig.","shortLead":"Magyarországon senkinek sem kell tartania éhínségtől – tartja fontosnak kiemelni Kónya István, a Közgazdaság- és...","id":"202012_nagy_baj_van_remeljuk_rovid_ideig_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e4a78d-d2cd-4e04-bca0-9050d2a3a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24890709-8091-49a9-91ed-90506ba2caf6","keywords":null,"link":"/360/202012_nagy_baj_van_remeljuk_rovid_ideig_tart","timestamp":"2020. március. 20. 07:00","title":"\"Az idei gazdasági visszaesés után jöhet az azonnali visszapattanás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","id":"20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc76bb2-c7e7-4957-87e0-70e98d10a945","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","timestamp":"2020. március. 20. 20:25","title":"Zivatarveszély, szélvihar: az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tóparti ingatlannal lett gazdagabb az az üzletember, akiről két éve kiderült, hogy ő finanszírozta a miniszterelnök kereszténydemokrata helyettesének, Semjén Zsoltnak a skandináviai vadászatait. ","shortLead":"Tóparti ingatlannal lett gazdagabb az az üzletember, akiről két éve kiderült, hogy ő finanszírozta a miniszterelnök...","id":"202012_foldvari_ingatlanhasznosito_semjen_vadaszbaratjae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1970e060-4300-42ba-8529-23e2f96dbe2e","keywords":null,"link":"/360/202012_foldvari_ingatlanhasznosito_semjen_vadaszbaratjae","timestamp":"2020. március. 20. 12:00","title":"Panorámás balatoni ingatlant szerzett Semjén vadászbarátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","shortLead":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90103c96-dcfb-465d-ad9d-860811a9f2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 20. 15:58","title":"Spanyolországban már ezernél is több áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A koronavírus-járványra reagálva közismert szoftverfejlesztők tették ingyenessé távmunkát és távoktatást segítő platformjaikat. Kisebb és nagyobb vállalatok, oktatási intézmények térítésmentesen használhatják a rendszereket, melyekkel fenntartható az üzletmenet, miközben minimalizálható a munkavégzés járványügyi kockázata.","shortLead":"A koronavírus-járványra reagálva közismert szoftverfejlesztők tették ingyenessé távmunkát és távoktatást segítő...","id":"202012__home_office__premium_programok_ingyen__tavkapcsolat__penzt_es_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45cb09c-42ed-463a-990c-91240cfcbb1c","keywords":null,"link":"/360/202012__home_office__premium_programok_ingyen__tavkapcsolat__penzt_es_eletet","timestamp":"2020. március. 20. 15:00","title":"Pénzt és életet: most ingyen adnak prémium programokat a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és összeszerelő üzemét, ami miatt késedelmet szenvedhet az amerikai űrhajósok tervbe vett visszatérése a Holdra négy év múlva.","shortLead":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és...","id":"20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b004f-f2c6-485f-9334-d627b514b270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:21","title":"A következő Holdra szállást is befolyásolja a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz a koronavírus megregulázhatatlan terjedése ellen. Mivel az állampolgárok egy része mintha nem akarná felismerni ezt, most drónokat vetett be a spanyol rendőrség. ","shortLead":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz...","id":"20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f74a9c-a4a7-4cdd-a629-ee1b4582045b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 20. 08:03","title":"Drónokat vet be a spanyol rendőrség az utcákon a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]