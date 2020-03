Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van helyi koronavírusos beteg. Ott jártunk.","shortLead":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van...","id":"20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713f036-f8aa-4118-af4b-d36e9ed0b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 12:29","title":"Tizenketten karanténban - Zalaszentgrót is megküzd a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett. Sokszor saját párttársaival sem értett egyet, miközben nehéz helyzetben próbálta irányítani az országot. A film az első szabad választás 30. évfordulóján látható a hvg360-on. ","shortLead":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett...","id":"20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1572f88a-73f8-4633-80d5-0f386973be86","keywords":null,"link":"/360/20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Az első ülésen megmondta, hogy ez egy kamikaze kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillió darabot várnak, hiába.","shortLead":"Félmillió darabot várnak, hiába.","id":"20200321_Budapesten_ragadt_a_csehek_maszkszallitmanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fabb2f-a8bf-4cbe-8854-0fdaed02aff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Budapesten_ragadt_a_csehek_maszkszallitmanya","timestamp":"2020. március. 21. 10:21","title":"Budapesten ragadt a csehek maszkszállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maradj otthon címmel forgat doku-realityt. ","shortLead":"Maradj otthon címmel forgat doku-realityt. ","id":"20200321_A_TV2_maris_raerzett_a_veszelyhelyzetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797aebec-8e0b-4c7f-a080-eb88ca1d9588","keywords":null,"link":"/elet/20200321_A_TV2_maris_raerzett_a_veszelyhelyzetre","timestamp":"2020. március. 21. 11:08","title":"A TV2 máris ráérzett a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak. Magyarország függősége a legnagyobb. Tartós hiány leginkább maszkból és kézfertőtlenítőből van. A védőfelszerelések zömét épp ott gyártják, ahonnan a koronavírus-járvány kiindult.","shortLead":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak...","id":"202012__egeszsegugyi_termekek__piaci_fuggoseg__hianyhelyzet__lancszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41411f2f-3faa-4ba5-add7-95b85bc5dcac","keywords":null,"link":"/360/202012__egeszsegugyi_termekek__piaci_fuggoseg__hianyhelyzet__lancszakadas","timestamp":"2020. március. 22. 08:15","title":"A magyar gyógyszergyártók is szenvednek, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4f7212-2752-4a43-91f6-bef3b1f56580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 18:33","title":"A Szent László kórház egyik nővére is megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a nyolcvanat.","shortLead":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87fe1a-733c-4b54-a10a-cb10164cd201","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","timestamp":"2020. március. 20. 15:18","title":"Belgiumban megduplázódott egy nap alatt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg, valamennyien 80 év felüliek, de fiatalok is kerülnek a kórházak intenzív osztályára. Az osztrák kormány 22 millió eurót biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira - jelentette be Leonore Gewessler innovációs és technológiai miniszter. A brit kormány rendelete alapján szombaton bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában.","shortLead":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg...","id":"20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ed5d2-8f32-4b6f-9f05-0328c6742892","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 21. 15:47","title":"Több fiatal is intenzív osztályra került Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]