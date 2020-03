Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre több rendezvényt tiltanak be, ők is kénytelenek elhalasztani tavaszi esküvőiket. A lemondásokat az egész üzletág megsínyli. Megnéztük, hogy a cukrászoktól a menyasszonyi ruhaszalonokig, ki hogyan vészeli át a kényszerpihenőt.","shortLead":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre...","id":"20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc9d3c-65b0-4460-b33e-f6d29cfe9d80","keywords":null,"link":"/elet/20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","timestamp":"2020. március. 22. 17:00","title":"Mi lesz az esküvőkkel a koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11-es Androidban tényleg ott lesz az Apple fájlmegosztós okosságához hasonló funkció – ezt maga a rendszert kiadó Google igazolta –, de az egyelőre kérdéses, hogy minden készüléken használható lesz-e.","shortLead":"A 11-es Androidban tényleg ott lesz az Apple fájlmegosztós okosságához hasonló funkció – ezt maga a rendszert kiadó...","id":"20200323_android_11_fast_share_nearby_share_fajlmegosztas_mobillal_apple_airdrop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb88da5-fd3b-4285-ba68-07e805dd8667","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_android_11_fast_share_nearby_share_fajlmegosztas_mobillal_apple_airdrop","timestamp":"2020. március. 23. 09:03","title":"Egy nagyszerű funkciót már biztosan kap az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","shortLead":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","id":"20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f084c603-1440-42ad-a4b3-27ae96ecccce","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","timestamp":"2020. március. 23. 14:07","title":"Koronavírus-kérdőívvel modellezik a járványt magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","shortLead":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","id":"20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f4e49-6edb-4ec5-9693-a9da76b96a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 18:05","title":"Ingyenes lett több száz hangoskönyv ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra. Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött országgal, - köztük Kína - veszi körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak...","id":"20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60da49-f80c-4ef7-8430-6ae66dd170a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 21. 16:28","title":"Dél-Koreában lassult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3d622-d96c-4ad3-a4e8-5846f06ed3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 23. 07:12","title":"Koronavírus: 36 újabb fertőzött, elhunyt egy idős férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","shortLead":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","id":"20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fbf11-8df1-4301-be5b-88edf5363e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","timestamp":"2020. március. 22. 18:48","title":"Merkel: Nem tartózkodhat kettőnél több ember együtt közterületen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","shortLead":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","id":"20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5c1c1-a9db-4dc6-a357-d5d85a5ffdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","timestamp":"2020. március. 23. 06:11","title":"Halálos baleset Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]