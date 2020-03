Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. Molnár Piroska, Ónodi Eszter, Lovasi András, Beck Zoltán és még sokan mások teszik élvezetesebbé a kötelező tananyagot. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","shortLead":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","id":"20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0f608-778e-4534-bce7-a1e8c6f797a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","timestamp":"2020. március. 24. 11:21","title":"Jól mutat a Skoda Octavia kupé és kombikupé koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább pályafutását.","shortLead":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább...","id":"20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffac9c-e39d-48e5-af2e-c503447438a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","timestamp":"2020. március. 25. 11:35","title":"Skiccek: a koronavírus hatására a Ford ülésszellőztetésből készít légzésvédőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bbee24-2ace-4357-9008-a3523e2a5349","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Bach a mindennapi kenyere. Közel áll hozzá Mozart és Beethoven. Szívesen néz Bergmant, Tarkovszkijt, és drukkol Nadalnak A mi Kodályunk című filmben is szereplő fiatal csellóművész, Devich Gergely. A HVG-nek adott interjúban elmeséli azt is, átélte-e a csodagyerek-effektust.","shortLead":"Bach a mindennapi kenyere. Közel áll hozzá Mozart és Beethoven. Szívesen néz Bergmant, Tarkovszkijt, és drukkol...","id":"202012__devich_gergely_csellista__kodalyrol_keztartasrol__nagy_huzasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6bbee24-2ace-4357-9008-a3523e2a5349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64718121-ef27-4ee1-8a4a-b5b9710800b1","keywords":null,"link":"/360/202012__devich_gergely_csellista__kodalyrol_keztartasrol__nagy_huzasok","timestamp":"2020. március. 24. 11:00","title":"\"Reggel kilenctől este kilencig a kezemben van a cselló\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden, a gyártó által támogatott Windows-verziót érint az a hiba, amelyről a Microsoft tett bejelentést. A cég már dolgozik a javítócsomagon, de fogalmuk sincs, mikor tudják kiadni.","shortLead":"Minden, a gyártó által támogatott Windows-verziót érint az a hiba, amelyről a Microsoft tett bejelentést. A cég már...","id":"20200324_microsoft_windows_hiba_serulekenyseg_adobe_type_manager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7ad18-b3c4-4af8-848f-33b67d517e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_microsoft_windows_hiba_serulekenyseg_adobe_type_manager","timestamp":"2020. március. 24. 10:03","title":"Súlyos hiba van a Windowsokban, egyelőre nem lehet javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","shortLead":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84393ab3-2001-4f5a-a8a3-c81e3124a82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","timestamp":"2020. március. 24. 18:20","title":"Már 250 milliárd eurós kieséssel számolnak a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]