Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","id":"20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a3a68-2b61-4fad-b61f-fb57a2472b43","keywords":null,"link":"/sport/20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 23. 07:25","title":"Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"Mészáros Eszter","category":"itthon","description":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van helyi koronavírusos beteg. Ott jártunk.","shortLead":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van...","id":"20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713f036-f8aa-4118-af4b-d36e9ed0b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 12:29","title":"Tizenketten karanténban - Zalaszentgrót is megküzd a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08","c_author":"HVG","category":"360","description":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért kommunista támadásokra.","shortLead":"Reichert Gábor irodalomtörténész immár az író teljes Naplója alapján mutatja be, hogyan reagált Márai az őt ért...","id":"202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93841cf-0e35-42db-9b6b-b72b7097fb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85063744-5095-4a80-bacb-5abbec27fc2f","keywords":null,"link":"/360/202012_folyoirat__lefejezesek_reichert_gabor_akommunista_sajto_maraikepe","timestamp":"2020. március. 22. 14:45","title":"Lefejezések – így reagált Márai Sándor a Rákosi-éra szitokáradataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","shortLead":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","id":"20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5c1c1-a9db-4dc6-a357-d5d85a5ffdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","timestamp":"2020. március. 23. 06:11","title":"Halálos baleset Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","shortLead":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","id":"20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a483258-af01-41ce-9ba3-bb9a82df836f","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 21. 13:11","title":"Több járatát is törli a Wizz Air a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán.","shortLead":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási...","id":"20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f164b-62a8-42a3-891a-90a220eab420","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. március. 21. 17:47","title":"Afrikában is terjed a koronavírus, már ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hétvégén át tartott csak ki 350 alatt a forint/euró árfolyam.","shortLead":"Egy hétvégén át tartott csak ki 350 alatt a forint/euró árfolyam.","id":"20200323_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00ce880-44a0-4886-8928-711354f99488","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. március. 23. 10:07","title":"Újra zuhanni kezdett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86 országra terjesztették ki vizsgálatukat.","shortLead":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86...","id":"20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20fd8a-36be-42c9-ae2c-fb5a0a7f149a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","timestamp":"2020. március. 22. 08:03","title":"\"Ez a tanulmány a gazdag emberek szemébe mondja azt, amit nem akarnak hallani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]