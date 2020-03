Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","shortLead":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","id":"20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad041eb-16c1-4f6f-ac9d-6f379b03efe1","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","timestamp":"2020. március. 26. 13:04","title":"Gattyán Györgynek már egyeteme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden fontos információt a jelenlegi helyzetről, miként olyan olvasnivalót is, ami segít átvészelni a bezártság napjait.","shortLead":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden...","id":"20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cc18e1-8eb8-4bf8-b247-4bf21288fcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","timestamp":"2020. március. 27. 06:25","title":"Tartsanak ki, őrizzék meg türelmüket, és maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","shortLead":"A felgyújtott autóról leszedték a rendszámot is, de ennek ellenére hamar elkapták őket.","id":"20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cc691d0-8d68-4f56-b7a3-9c56da4e2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015a1eaf-9073-42e3-ba2a-c628c79b818d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Elutottek_es_otthagytak_egy_not_Igalnal_a_kocsit_pedig_felgyujtotta_ket_ferfi","timestamp":"2020. március. 26. 10:24","title":"Elütöttek és otthagytak egy nőt Somogyszilnél, aztán felgyújtották az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. 