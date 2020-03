Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára fognák. Magyarországon kijárási korlátozásokat vezettek be, ami a közösségi távolságtartást foglalta keretek közé. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Spanyolországban már olasz szinten a járvány, Nagy-Britanniában is súlyos a helyzet – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak az alapellátást: összevonni a felnőtt- és gyerek háziorvosi praxisokat, valamint az ügyeleteket egy új, közös akut betegellátó központba. A hvg.hu információi szerint azóta kiderült, hogy az átállás több okból is kivitelezhetetlen, ezért új – némiképp rugalmasabb – modell készült. ","shortLead":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak...","id":"20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a56d2f-fe19-4385-bde6-aae4cbd1fb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","timestamp":"2020. március. 26. 12:46","title":"Visszakozik a kormány az alapellátás teljes felforgatásától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Feodoszija várostól nagyjából 50 kilométerre tűnt el a radarról.","shortLead":"A gép Feodoszija várostól nagyjából 50 kilométerre tűnt el a radarról.","id":"20200326_lezuhant_orosz_harci_repulo_krim_felsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed34da-4c3f-403c-9709-1800cc5d0576","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_lezuhant_orosz_harci_repulo_krim_felsziget","timestamp":"2020. március. 26. 09:40","title":"Orosz harci repülő zuhant le a Krím közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld...","id":"20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993ea69-cf66-44df-94eb-fb74b16112d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","timestamp":"2020. március. 27. 11:33","title":"Egyszer lapos, egyszer domború: kigondolt az Apple egy különleges egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple azért tovább megy ennél, és egy feltekerhető telefon ötletét dédelgeti.","shortLead":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple...","id":"20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d478e5-0dd8-4ceb-b12c-dd87a36b073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","timestamp":"2020. március. 26. 13:03","title":"Összehajtható iPhone? Az Apple már feltekerhető telefonon gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f7eedc-cefd-4562-b417-064068e81d41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Max Strohe a Zsidó Kórház dolgozóinak készít ételt.\r

","shortLead":"Max Strohe a Zsidó Kórház dolgozóinak készít ételt.\r

","id":"20200327_Egy_Michelincsillagos_sef_orvosokra_es_apolokra_foz_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f7eedc-cefd-4562-b417-064068e81d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f9ca00-8b63-49d4-a7bb-bb628c615f9e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Egy_Michelincsillagos_sef_orvosokra_es_apolokra_foz_Berlinben","timestamp":"2020. március. 27. 21:58","title":"Egy Michelin-csillagos séf orvosokra és ápolókra főz Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit másoknál – közölte az izraeli védelmi minisztérium, amely a módszert tesztelő projekt vezetője.","shortLead":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit...","id":"20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152ab914-8f4b-4b4d-9b25-84f289949c1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","timestamp":"2020. március. 27. 11:03","title":"Koronavírus: Izraelben néhány mondatos hangmintából megmondanák, ki fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elsőre 60 font a bírság, ez után minden alkalommal duplázódik az összeg.","shortLead":"Elsőre 60 font a bírság, ez után minden alkalommal duplázódik az összeg.","id":"20200326_brit_birsag_jarvany_rendor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a275c3c-50d7-48a3-91fe-931b639d9d32","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_brit_birsag_jarvany_rendor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:18","title":"Mostantól megbírságolhatják azokat Nagy-Britanniában, akik nem tartják be a járvány miatti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]