[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","shortLead":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","id":"20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290501-b915-4e79-9027-91ab29b63e8a","keywords":null,"link":"/360/20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 26. 08:00","title":"Radar360: Ma vége lehet a télnek, az USA pénzt önt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Speciális körülmények között tartották a frekvenciaárverést, 128 milliárd forint lett a bevétel.","shortLead":"Speciális körülmények között tartották a frekvenciaárverést, 128 milliárd forint lett a bevétel.","id":"20200326_5g_frekvencia_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40beaed5-3e6a-4857-a993-77ac9c78f206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_5g_frekvencia_arveres","timestamp":"2020. március. 26. 19:12","title":"128 milliárd forintért keltek el a magyar 5G-frekvenciahasználati jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek. A fertőzötteké már meghaladja a 80 ezret.","shortLead":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek...","id":"20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621d583-885c-4945-9137-acbcb7b76619","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 26. 18:26","title":"Újabb 662 áldozatot követelt a koronavírus Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a gyógyultak száma is növekedett.","shortLead":"De a gyógyultak száma is növekedett.","id":"20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7460d53-ce40-40f9-8c3a-97373dcc1437","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 06:51","title":"Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak az alapellátást: összevonni a felnőtt- és gyerek háziorvosi praxisokat, valamint az ügyeleteket egy új, közös akut betegellátó központba. A hvg.hu információi szerint azóta kiderült, hogy az átállás több okból is kivitelezhetetlen, ezért új – némiképp rugalmasabb – modell készült. ","shortLead":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak...","id":"20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a56d2f-fe19-4385-bde6-aae4cbd1fb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","timestamp":"2020. március. 26. 12:46","title":"Visszakozik a kormány az alapellátás teljes felforgatásától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202013_most_jon_aneheze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4d5c3-8cbe-4702-8f23-7ddb31f1936f","keywords":null,"link":"/itthon/202013_most_jon_aneheze","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Hamvay Péter: Most jön a neheze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]