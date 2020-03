Megállapodott a főváros vezetése szombaton egy magánlaboratóriummal arról, hogy jövő héttől szűrik a budapesti egészségügyi és szociális ellátásban dolgozókat. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be Facebook-oldalán.

Karácsony szerint letaglózó olvasni, hogy Olaszországban már több mint 6000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal. Szombaton László Imre polgármester számolt be róla, hogy Újbudán is fertőzött lett két háziorvos. A WHO illetve a Magyar Orvosi Kamara szerint is arra figyelmeztet, a járvány elleni védekezéshez sokat kell tesztelni, ezért is hozta meg ezt a döntést a főváros.