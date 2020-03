Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma reggeltől kijárási korlátozások léptek életbe Magyarországon április 11-éig. Itthon 343-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, 11-re a koronavírus miatt elhunytak száma. Kövesse velünk a járvány híreit percről percre!\r

","shortLead":"Ma reggeltől kijárási korlátozások léptek életbe Magyarországon április 11-éig. Itthon 343-ra nőtt az igazolt...","id":"20200328_Matol_kijarasi_korlatozas_tovabb_nott_az_igazolt_fertozottek_szama_11re_nott_a_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034c97e-e36f-418d-bbe2-b21dcd199f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Matol_kijarasi_korlatozas_tovabb_nott_az_igazolt_fertozottek_szama_11re_nott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 28. 08:24","title":"A ruhavásárlás nem alapos indok a kijárási korlátozás idején, ingyenes parkolást kér a Fidesz Budapesten – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros nekiment egy pályafenntartó autónak. \r

","shortLead":"Egy motoros nekiment egy pályafenntartó autónak. \r

","id":"20200327_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6ca4ed-9970-4017-b781-be42193abc94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. március. 27. 21:27","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat, hogy közéleti témákról mondják el a véleményüket, humoros formában. A műsor házi kiadásában először Litkai Gergely vezetésével a koronavírus hatását vizsgálják, a számok tükrében. ","shortLead":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat...","id":"20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a1be2-7271-4f54-b171-913c00cfe09c","keywords":null,"link":"/360/20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","timestamp":"2020. március. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál otthonról: Tobzoska-takony, KAP vörös körömmel, Hadházi a LiveJasminon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta a forgalomtól függően határoz a további nyitvatartásokról.\r

","shortLead":"A Magyar Posta a forgalomtól függően határoz a további nyitvatartásokról.\r

","id":"20200327_Kevesebb_posta_lesz_nyitva_szombatonkent_vasarnap_egy_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321f323-1ec6-4b53-befb-5def06ace903","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kevesebb_posta_lesz_nyitva_szombatonkent_vasarnap_egy_sem","timestamp":"2020. március. 27. 18:40","title":"Kevesebb posta lesz nyitva szombatonként, vasárnap egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedés is ingyenes az egészségügyi dolgozók számára.","id":"20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc14ca-83b4-43f7-be15-cf85842fbe6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_BKK_jaratain_is_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. március. 28. 19:01","title":"A BKK járatain is ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","shortLead":"Egyre többen nézik is az egyetlen európai bajnokságot, ahol nézők is vannak a stadionokban. ","id":"20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc2d970-2d78-448a-beeb-ebe178444a68","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Csak_a_feherorosz_foci_maradt_ha_valaki_eloben_akar_meccset_nezni","timestamp":"2020. március. 29. 14:56","title":"Csak a fehérorosz foci maradt, ha valaki élőben akar meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]