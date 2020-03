Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szombattól életbe lépő korlátozás semmilyen módon nem érinti az áruellátás biztonságát a szövetség szerint.","shortLead":"A szombattól életbe lépő korlátozás semmilyen módon nem érinti az áruellátás biztonságát a szövetség szerint.","id":"20200327_kereskedelmi_szovetseg_aruellatas_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9557d0-26c1-4492-bad8-a454a6b96399","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_kereskedelmi_szovetseg_aruellatas_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 27. 10:28","title":"Lesz áru a boltokban – nyugtat a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta kijózanodásban, s abban, hogy átértékeljük, mi mindent engedhettünk meg eddig magunknak. Viszont nagyra tartja az összes magyar egyházat, mert nem tilos ugyan, mégsem tartanak már sehol istentiszteleteket.","shortLead":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta...","id":"20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcc75ed-6284-45e4-b815-fc4b0c95aa86","keywords":null,"link":"/360/20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 27. 18:30","title":"Beer Miklós a Home office-ban: \"Ha csak fölfele nézünk, mindig elégedetlenek leszünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A legutóbbi izraeli választás után úgy tűnt, hogy a Likud kerül kisebbségbe, de maga mellé állította az eddig győztesnek tűnő Kék-Fehér párt tizenöt képviselőjét, közöttük a pártelnököt.","shortLead":"A legutóbbi izraeli választás után úgy tűnt, hogy a Likud kerül kisebbségbe, de maga mellé állította az eddig...","id":"20200326_Benjamin_Netanjahu_izrael_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2307053-8cd5-4496-98bf-3589608c173c","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Benjamin_Netanjahu_izrael_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 26. 18:59","title":"Óriási politikai dráma után hatalmon maradhat Benjamin Netanjahu, és még az ellenzékét is sikerülhet szétvernie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés ügyében a kormány.","shortLead":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés...","id":"20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17cc2a8-c6fc-42b5-94db-363290a5242d","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 27. 13:01","title":"Azonnali home office-t kérnek Orbántól a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","shortLead":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","id":"20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d8a378-564d-41bb-a67c-bc8916095d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","timestamp":"2020. március. 27. 10:40","title":"160 milliárd dolláros segélycsomagot készít elő a Világbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a72f45-e0e9-4714-9d73-48fe3b54d107","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","timestamp":"2020. március. 28. 09:07","title":"Így fertőtlenítették a Lehel úti aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]