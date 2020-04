Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen lépéseket. ","shortLead":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen...","id":"20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe441c5-5cff-4070-ab6b-f7c684bb8123","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 21:39","title":"Egy pillanat alatt letarolhatja a túlzsúfolt menekülttáborokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","shortLead":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bde58f-f83d-446f-8f79-4e00d7c767a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","timestamp":"2020. április. 02. 14:21","title":"Kamu hír terjed róla, de nem hosszabbítják meg a tanévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","shortLead":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5384682-4d05-40df-a2f5-c7e160b980b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","timestamp":"2020. április. 03. 10:46","title":"Így gyógyítják a koronavírusos betegeket Spanyolország egyik legnagyobb kórházában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál kormány komolyan veszi az izolációt, a luxusszállodába zárt emberek azonban nem teljesen elégedettek az intézkedésekkel.","shortLead":"Az ausztrál kormány komolyan veszi az izolációt, a luxusszállodába zárt emberek azonban nem teljesen elégedettek...","id":"20200402_Otcsillagos_szallodakban_zartak_karantenba_oket_de_ugy_erzik_magukat_mint_a_bunozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6910fb54-e4b0-4780-821b-bf2d1f2c45a0","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Otcsillagos_szallodakban_zartak_karantenba_oket_de_ugy_erzik_magukat_mint_a_bunozok","timestamp":"2020. április. 02. 09:58","title":"Ötcsillagos szállodákban zárták karanténba őket, de úgy érzik magukat, mint a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos...","id":"samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930900fd-89e7-4fbb-9e15-e048cf7505a5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 07:30","title":"Home office, távoktatás: ezekkel az alkalmazásokkal könnyebb lesz a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem csak az euróhoz és a dollárhoz, hanem Közép-Európa más devizáihoz képest is rengeteget veszít a magyar pénz az értékéből, az elemzők szerint ebben szerepe van a felhatalmazási törvénynek is.","shortLead":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban...","id":"20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13bf6bd-0b32-4ded-9a06-d2fe8a9b1ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy egy nap alatt 360-ról majdnem 370-ig zuhant a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. ","shortLead":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás...","id":"20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba67b392-80d0-4d69-b6a9-c11cf2db7169","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 06:30","title":"Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","shortLead":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","id":"20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3657-7370-4844-ae54-fd04d62746cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","timestamp":"2020. április. 02. 17:35","title":"Az OTP és a K&H is átállt a 15 ezer forintos limitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]