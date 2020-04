Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont nem így látja.","shortLead":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont...","id":"20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcaeed5-e021-4e7d-9af2-995d4d340f92","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"A járvány kezelése miatt áll a bál Erdogan és Isztambul polgármestere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","shortLead":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","id":"20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66e8e-4081-46de-b3cc-7aaabf3f33b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 10:29","title":"Lélegeztetőgépek kezelésére tanítják be a védőnőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","id":"20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434877ec-0fae-4241-af8c-1b446a46fd2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:50","title":"Trumpot másodjára is tesztelték, ez is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","shortLead":"Eddig főleg lakossági ügyfelek jelezték, hogy ugyanúgy fizetnének tovább.","id":"20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0f54fa-8103-42d0-a1a2-e026e34c866b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_hitel_moratorium_jarvany_torlesztes","timestamp":"2020. április. 01. 21:53","title":"Több tízezer magyar jelezte, hogy tovább törlesztené a hitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja számon. Megtörve a csaknem három évszázados rekordot, a koronavírus miatt a patinás vendéglátóhely is bezárni kényszerült. ","shortLead":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja...","id":"20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4f618a-0b39-47c7-8964-826f204050a3","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","timestamp":"2020. április. 02. 15:05","title":"Bezárt a világ legrégebben nyitva tartó étterme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz ez a légitársaság embereinek esetében is. ","shortLead":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz...","id":"20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd060ab4-def7-40d8-b5be-680efee8764c","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","timestamp":"2020. április. 02. 09:55","title":"36 ezer alkalmazottját függeszti fel a British Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]