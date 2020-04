Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer \"nem suttogós fajta\", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: \"több jót okozott eddig, mint Donald Trump\".","shortLead":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és...","id":"20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad3376a-1696-4769-82e4-35d31a4adf09","keywords":null,"link":"/360/20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 07. 18:40","title":"Scherer Péter a Home office-ban: \"A Föld kevesebbet bír el, mint mi gondoltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár a közterület-felügyelőkről, a rendőröktől és a katonáktól.","shortLead":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár...","id":"20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53395f38-445a-4351-8af6-2ee88f682cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 10:10","title":"Cser-Palkovics: Drasztikusan nőtt a megyében a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b","c_author":"T. S. ","category":"elet","description":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","shortLead":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","id":"20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600ab33-2caf-4a5f-a2b7-fc321df601c5","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 08. 09:59","title":"Palacsinta, pizza, torta – Székesfehérváron önkéntesek etetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét három alapból igyekszik megoldani a kormány.","shortLead":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint...","id":"20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e963-a8c9-4995-899f-6ff5f636f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 07. 08:18","title":"Így módosítják a költségvetést a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen az aktuálpolitikai doktrína irdatlan lólábai lógnak ki minden irányba. Vélemény.","shortLead":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen...","id":"20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fe6bf6-ca1e-489b-ba9b-1dacc3acfa8a","keywords":null,"link":"/360/20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","timestamp":"2020. április. 08. 11:00","title":"Lőrinc László: Esztelen öncsalás a történelemtanítás új kerettanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi Mi 10 Pro dobozára került feliratot. A Xiaomi viszont cáfolja ezt.","shortLead":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi...","id":"20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4b2801-1024-446e-a144-868afaaed742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","timestamp":"2020. április. 08. 11:03","title":"A Xiaomi állítja: félreértés az egész, nem trollkodja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]