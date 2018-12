Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a24cf4-0930-45c7-8b55-c25f3d018874","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar úszó 400 méter gyorson sem indul a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás versenyen.","shortLead":"A magyar úszó 400 méter gyorson sem indul a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás versenyen.","id":"20181213_kapas_boglarka_uszas_rovidpalyas_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a24cf4-0930-45c7-8b55-c25f3d018874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53662c1f-c183-4926-8ff1-0003b64e948a","keywords":null,"link":"/sport/20181213_kapas_boglarka_uszas_rovidpalyas_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. december. 13. 13:59","title":"Nem gyógyult meg Kapás Boglárka, nem tud indulni a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","shortLead":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","id":"20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e3b64-bb6a-4d5b-b3f5-eecfdc1b6f16","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","timestamp":"2018. december. 14. 12:38","title":"Végre szemből is láthatjuk a kis Lajos herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében – tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát külföldi születésű munkavállalók, azaz migránsok, akik kihasználva az EU-s szabályokat, Magyarországra jönnek dolgozni.","shortLead":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát...","id":"20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78115f2f-ce71-4015-9ed1-056aae5f126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 14. 12:21","title":"Meredeken emelkedik a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki a személyességet részesíti előnyben, jó választás lehet egy fotókönyv, sok kedves, szeretett fotóval. Az elkészítéséhez egy díjnyertes fotókönyv-készítő ad tanácsokat olvasóinknak.","shortLead":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki...","id":"20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3cc0c-6489-44dc-965c-b3a5db1bb23a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","timestamp":"2018. december. 15. 12:52","title":"Kihagyná az ajándékvadászatot a tülekedő tömegben? Így készítsen tuti ajándékot otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan nem tiltották meg, hogy pénzzel honorálják a túlmunkát, Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében a gyakorlat más.","shortLead":"Ugyan nem tiltották meg, hogy pénzzel honorálják a túlmunkát, Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében a gyakorlat más.","id":"20181214_Semmit_nem_ert_a_botrany_nem_fizetik_ki_a_rendorok_tulorait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0c85db-f2c0-46b5-bb7d-65800bb26919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Semmit_nem_ert_a_botrany_nem_fizetik_ki_a_rendorok_tulorait","timestamp":"2018. december. 14. 16:09","title":"Semmit nem ért a botrány, nem fizetik ki a rendőrök túlóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem a rabszolgatörvény vitte utcára, hanem az előző kilenc év. Kérdés, mit érhetnek el a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem...","id":"20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac5227-9c4d-4f32-92ac-0668fa096f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","timestamp":"2018. december. 14. 15:11","title":"A túlóratörvény csak a szikra volt, most tört fel a csalódottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]