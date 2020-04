Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel. ","shortLead":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható...","id":"20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444e5f74-db05-448f-a8ee-49668b025ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","timestamp":"2020. április. 08. 06:30","title":"A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az operatív törzs tájékoztatásán. Azonban kedden Szijjártó Péter külügyminiszter már elejtett egy-két morzsát.","shortLead":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László...","id":"20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab47bac9-ad0e-4b32-8509-0871ec971182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 10:20","title":"A bérterhek 70 százalékát is átvállalhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","shortLead":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","id":"20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b9d701-f043-499d-8226-d0c7d23f179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","timestamp":"2020. április. 08. 06:40","title":"Óriási kereskedelmi háború alakult ki a kínai szájmaszkokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]