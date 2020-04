Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3864f4fc-af3f-42e1-8ba3-5b7e4694e77e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. ","shortLead":"Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. ","id":"20200408_Megmutattak_egy_epitesi_anyaggal_telepakol_furgon_torestesztjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3864f4fc-af3f-42e1-8ba3-5b7e4694e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d7a68a-9ecd-4c4e-8fd4-658305a238ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Megmutattak_egy_epitesi_anyaggal_telepakol_furgon_torestesztjet","timestamp":"2020. április. 08. 18:10","title":"Megmutatták egy építési anyaggal telepakolt furgon töréstesztjét, ami igen elgondolkodtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése után. Az otthon több lakójánál múlt héten mutatták ki a koronavírust.","shortLead":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be...","id":"20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efe58d-3831-48ce-a0de-c1b13d54c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","timestamp":"2020. április. 09. 19:04","title":"Busszal és mentővel vitték el a koronavírusos betegeket a Pesti úti otthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","shortLead":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","id":"20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a875f68-8b4e-4220-809d-45f69d4c4357","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","timestamp":"2020. április. 08. 21:01","title":"New Yorkban több mint 4000-en haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig éppen ebből tervezték finanszírozni.","shortLead":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig...","id":"20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b574868e-de6b-48bc-9dd6-99907f5a3e86","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 21:13","title":"A járvány fedi fel a Corvinus-modell gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett, egyre több neves cég dönt úgy, letiltja az app használatát.","shortLead":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett...","id":"20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe84c74-c0f1-423d-955a-89c56f8a0dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:03","title":"A Google megtiltotta a Zoom használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a tojás, de a koronavírus-járvány közbeszólt. ","shortLead":"Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a tojás, de a koronavírus-járvány közbeszólt. ","id":"20200408_Epp_peszah_idejen_utott_be_a_tojasvalsag_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7df5df5-1d0d-45c1-9781-0cd724d4795e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Epp_peszah_idejen_utott_be_a_tojasvalsag_Izraelben","timestamp":"2020. április. 08. 16:35","title":"Épp pészah idején ütött be a tojásválság Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d277395-cabc-455a-9a29-517b7866f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]