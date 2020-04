Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","shortLead":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","id":"20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f4317-1205-4aad-a08c-84255b033c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","timestamp":"2020. április. 08. 21:15","title":"Elhunyt Szüdi János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","shortLead":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","id":"20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1cca2-c0f8-4700-9843-9884615172e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 07. 18:23","title":"Készüljön, megváltozik a Facebook az Androidon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888","c_author":"Kiss János Péter","category":"tudomany","description":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű a koronavírus-fertőzöttség. Szerzőnk elkészített egy olyan térképet, melyen ez valószerűbben követhető nyomon – és el is magyarázza, mi következik az ilyen módon súlyozott adatokból. Kiss János Péter írása.","shortLead":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű...","id":"20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a80d77a-3f8c-450c-b16e-c9348431ce70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","timestamp":"2020. április. 08. 17:15","title":"A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","id":"20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5178fbb4-e845-427f-af81-807eacc1eb05","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","timestamp":"2020. április. 09. 08:44","title":"Koronavírusos a szerb elnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar kormány érdeklődését. ","shortLead":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar...","id":"20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aecdca-4fae-4d70-b128-058eb1a14450","keywords":null,"link":"/360/20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","timestamp":"2020. április. 08. 15:00","title":"Orbán felavatta, bezárták, eladták, most megvenné az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]