[{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha valaki elkapná a koronavírust, minden olyan gyógyszerköltséget fizet a cég, amelyet a társadalombiztosítás nem áll.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha...","id":"20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8abb90-25ae-4913-98ae-f504575cb4a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:07","title":"Bérkiegészítést, extra juttatásokat kapnak a Nestlé-dolgozók a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","shortLead":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","id":"20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddbab7-2afb-4faf-80df-0899d861e72f","keywords":null,"link":"/elet/20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","timestamp":"2020. április. 08. 12:11","title":"Listázni fogják azokat, akik megrongálták a kínai nagy falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte. Ez meglehetősen magas szám, ám a Göttingeni Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint valószínűleg messze nem fedi a valóságot.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet...","id":"20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f003-a3fb-4907-b5e2-0be6c504d676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","timestamp":"2020. április. 08. 20:13","title":"Kiszámolták: 16-szor annyi koronavírus-fertőzött lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","shortLead":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","id":"20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1c371-d0ff-455f-98af-cf62cedd265e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"A Dr. House és a Vészhelyzet sztárjai videóban köszönik meg a valódi orvosok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik tésztamárka a mindent kibíró olaszok előtt tiszteleg a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Az egyik tésztamárka a mindent kibíró olaszok előtt tiszteleg a koronavírus-járvány idején.","id":"20200409_Sophia_Loren_hangjara_erzekenyulhet_el_egesz_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd81fa3-9c53-4cce-84c2-c8d99a72ea1b","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Sophia_Loren_hangjara_erzekenyulhet_el_egesz_Olaszorszag","timestamp":"2020. április. 09. 09:25","title":"Sophia Loren hangjára érzékenyülhet el egész Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","shortLead":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","id":"20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d03aa-ad52-4b2e-a480-adf54e51885f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 10. 06:41","title":"Egy 61 éves orosz mentőautót is bevetnek a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]