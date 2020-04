Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma megugrott az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma...","id":"20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f56fa1-adc9-462f-83c2-aeb5a73d61e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","timestamp":"2020. április. 10. 10:05","title":"Müller Cecília: A helyzet megindokolja, hogy a szabályokon továbbra se lazítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","id":"20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbbee3-ebd8-4f5d-b36c-97486c4e4fca","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 09. 20:25","title":"New York államban már több mint 7000-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be514aa7-f9dd-47d9-bdce-1ed51149fc7d","keywords":null,"link":"/360/20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök teljes védőöltözetben ment be a János kórház intenzív osztályára. ","shortLead":"A miniszterelnök teljes védőöltözetben ment be a János kórház intenzív osztályára. ","id":"20200409_orban_viktor_janos_korhaz_koronavirus_fertozott_vedoruha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa59b7-c18d-4748-9a88-a7c263cf34e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_orban_viktor_janos_korhaz_koronavirus_fertozott_vedoruha","timestamp":"2020. április. 09. 12:41","title":"Koronavírusos betegeket látogatott meg Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor tágabb jogköröket ígért húsvétra a polgármestereknek.","shortLead":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630f0a8d-5274-4b38-88ad-49a1f50be6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2020. április. 09. 19:57","title":"Karácsony: A piacokra és a parkokra vonatkozhat Orbán bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem arányosan oszlik meg. ","shortLead":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem...","id":"20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ab728-0bad-4aaa-b659-62d8d88a357d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","timestamp":"2020. április. 09. 16:23","title":"Megugrott az autóforgalom Budapesten, de nem minden kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszabb hírek érkeztek a szerdaiaknál.\r

","shortLead":"Rosszabb hírek érkeztek a szerdaiaknál.\r

","id":"20200409_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe49c9b-e2bd-4de2-84b0-cc8545b4106f","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 09. 18:47","title":"Magasabbra kúszott az új fertőzöttek és az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. Az ukrán kutató szerint a járvány tovább gyorsítja az európai szélsőjobb átalakulását, fősodorba kerülését. A nyugati mozgalmakban mintaállammá egyre inkább a késő-Kádár-kori Magyarország válik.","shortLead":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov...","id":"202015_eljott_agulyasfasizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32309c3-fb84-46df-816c-caa81dac940b","keywords":null,"link":"/360/202015_eljott_agulyasfasizmus","timestamp":"2020. április. 09. 11:00","title":"\"Orbán gulyásfasizmusa a legnagyobb teljesítmény Franco diktatúrája óta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]