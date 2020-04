Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt tárgyaláson.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton...","id":"20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85357dcc-1189-446f-84e0-43e8e8cbd2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","timestamp":"2020. április. 08. 21:51","title":"Essexi halálkamion: bűnösnek vallotta magát a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig éppen ebből tervezték finanszírozni.","shortLead":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig...","id":"20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b574868e-de6b-48bc-9dd6-99907f5a3e86","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 21:13","title":"A járvány fedi fel a Corvinus-modell gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","shortLead":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","id":"20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c02b7c-52f8-4a59-a42f-6b43c3c05d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","timestamp":"2020. április. 08. 15:48","title":"Mentőautót borított fel egy rendszám nélkül hajtó audis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András.\r

\r

","shortLead":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó...","id":"20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f69b53-6e84-4594-bf1c-45686c0e00ac","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","timestamp":"2020. április. 08. 16:18","title":"„Semmi különös. Jegyző úr bejött az irodába, köhögött párat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd39365-256e-4f40-8f85-dd379436ae25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi járványügyi helyzetről szóló csütörtöki tájékoztató. Maruzsa Zoltán államtitkár is ott van.","shortLead":"A magyarországi járványügyi helyzetről szóló csütörtöki tájékoztató. Maruzsa Zoltán államtitkár is ott van.","id":"20200409_Az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_kiderul_mi_lesz_az_erettsegivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cd39365-256e-4f40-8f85-dd379436ae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc841418-ac9b-40e7-b6e7-e3d16dc8dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_kiderul_mi_lesz_az_erettsegivel","timestamp":"2020. április. 09. 11:19","title":"Csak írásbeli érettségit javasol az oktatási akciócsoport a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","shortLead":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","id":"20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a1dc5-a28a-4b24-ac46-c2b67eb94f99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","timestamp":"2020. április. 09. 11:43","title":"Itt egy elektromos jármű, ami 0,8 másodperc alatt van kétszázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]