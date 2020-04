Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","shortLead":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","id":"20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8c67ce-4aa8-4c71-80e1-006054cb6674","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","timestamp":"2020. április. 10. 14:03","title":"PIN-kódot vezetett be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","shortLead":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","id":"20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a1dc5-a28a-4b24-ac46-c2b67eb94f99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","timestamp":"2020. április. 09. 11:43","title":"Itt egy elektromos jármű, ami 0,8 másodperc alatt van kétszázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig intenzív osztályon van a brit miniszterelnök, oxigént kap.\r

","shortLead":"Még mindig intenzív osztályon van a brit miniszterelnök, oxigént kap.\r

","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f391e83-74df-4ece-ad56-6f31a0b96dbe","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 09. 17:18","title":"Javul Boris Johnson állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre a főpolgármester nagyon drasztikus intézkedéseket nem akar hozni – értesült a hvg.hu. Karácsony Gergely főpolgármester bekérette a rendőr-főkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Azt ígérte, ha a rendőrség szerint szigorításra van szükség, akkor azonnal meglépi. ","shortLead":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre...","id":"20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51552c-790c-4c80-8b40-0742fd923ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 17:26","title":"A főváros egyelőre nem tervezi a kijárási tilalom bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma megugrott az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. A fertőzöttek száma...","id":"20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f56fa1-adc9-462f-83c2-aeb5a73d61e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Muller_Cecilia_A_helyzet_megindokolja_hogy_a_szabalyokon_tovabbra_se_lazitsunk","timestamp":"2020. április. 10. 10:05","title":"Müller Cecília: A helyzet megindokolja, hogy a szabályokon továbbra se lazítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön csoporttal figyelteti a szomszéd országot, mert kíváncsi, mi jött be és mi nem.","shortLead":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön...","id":"20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb1772-e7df-4e5f-a36e-ff41312cbf03","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. április. 10. 20:29","title":"Kétszer annyi fertőzött lehet Ausztriában, mint ahányat regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]