Csak írásbeli érettségit tesznek idén a diákok - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány döntését. Szóbelizni csak kivételes esetben, olyan tárgyakból lehet, amit írásban nem lehet megoldani.

Előrehozott érettségit sem lehet most letenni, csak azok vizsgázhatnak, akik most fejezik be a 4., 6. évet.

Idén 113 ezren jelentkeztek érettségire, közülük 83 ezren érettségizhetnek le, 3178 diák tehet szóbelit.

Az érettségi vizsgák május 4-én kezdődnek, nagyjából 2 hét alatt végeznek majd. Szigorú egészségügyi követelményeket kell majd érvényesíteni: egy teremben 10 vizsgázónál nem ülhet több, a másfél méteres távolságot biztosítani kell köztük.

Nem kötelező most érettségizni, ha valaki úgy dönt,

ősszel érettségizhet,

ő a jövő évi felvételibe tud bekapcsolódni. Ezen azért nem akarnak variálni, nehogy káoszba fajuljon a felvételi. Az OKJ-s szakmai vizsgák is írásban lesznek, a szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium bonyolítja le.

A kormányszóvivői tájékoztatóra írásban feltett, az érettségire vonatkozó kérdéseinkre Gulyás Gergely nem válaszolt. Így nem tudjuk, tesztelik-e az érettségizőket koronavírusra, illetve, hogy az érettségizőknek biztosítanak-e maszkot a vizsgák idejére.