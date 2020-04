Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","shortLead":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","id":"20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906355-7a3a-4b63-80bb-10f92be08df9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","timestamp":"2020. április. 15. 18:45","title":"Andrea Bocelli letarolta a YouTube-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","shortLead":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","id":"20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2c06d-0d04-4881-97ae-179165945808","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","timestamp":"2020. április. 15. 12:22","title":"Jó, ha egy-két ember bemegy most egy használtautó-kereskedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","shortLead":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","id":"20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4389cce9-f905-409d-877c-37fccde3cc5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","timestamp":"2020. április. 14. 19:23","title":"Eljárás indult az ÉkszerTV drága kézfertőtlenítőt értékesítő műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet. Az űrügynökség Aqua nevű műholdján keresztül tájékozódik a helyzetről.","shortLead":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet...","id":"20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107b90f1-e444-41e4-ba80-30969084dc20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","timestamp":"2020. április. 14. 16:03","title":"Az űrből is látni a csernobili atomerőmű közelében pusztító tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író ma lenne 70 éves. ","shortLead":"Az író ma lenne 70 éves. ","id":"20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66650239-b29f-4b68-80e9-b109b304bc8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","timestamp":"2020. április. 14. 13:05","title":"Az otthonukból emlékeznek Esterházy Péterre a Radnóti színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]