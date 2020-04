Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","shortLead":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","id":"20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a04e8-e182-4120-910f-9f4e9804c747","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 20. 21:42","title":"Felhívást tett közzé 73 európai közéleti személyiség a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738da6e-2db4-4f75-a555-5a85f2ddf55b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fomalhaut b egy különleges exobolygónak tűnt – aztán nyoma veszett.","shortLead":"A Fomalhaut b egy különleges exobolygónak tűnt – aztán nyoma veszett.","id":"20200421_csillagaszat_exobolygo_fomalhaut_b_porfelho_gaspar_andras_csillagasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9738da6e-2db4-4f75-a555-5a85f2ddf55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ea092-87ac-43a3-ac3f-aa136093234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_csillagaszat_exobolygo_fomalhaut_b_porfelho_gaspar_andras_csillagasz","timestamp":"2020. április. 21. 20:15","title":"Láttak valamit a csillagászok, ami 200 ezer évente egyszer fordul csak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","shortLead":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőket osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőket osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b527f72-a676-4d9a-a2cb-d62b8ad991a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","timestamp":"2020. április. 20. 15:11","title":"Négy koronavírusos beteg van egy egri idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","shortLead":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","id":"20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac03d34-834e-4ed7-8199-6517d7a85075","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","timestamp":"2020. április. 21. 21:01","title":"Gyurcsányék petíciót indítanak, hogy halasszák el az idei az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. ","shortLead":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben...","id":"20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f531de-cb68-48b5-8a2b-01f541a20862","keywords":null,"link":"/360/20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal népesebb csoportjáról – reagál a döntésekre a Bajnai-kormány munkaügyi minisztere.","shortLead":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal...","id":"202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075134fd-be5e-4fb5-b5c2-15c99243950a","keywords":null,"link":"/360/202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","timestamp":"2020. április. 21. 16:45","title":"Bérkiegészítés: nem azzal van baj, amit a kormány tesz, hanem azzal, amit nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]