Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél.

A járvány kezdetekor még el lehetett gondolkodni azon, mi tesz rosszabbat: az, ha a látogatási tilalom elrendelése után a magány miatt mentálisan és fizikaliag rosszabb állapotba kerül egy otthonban vagy esetleg kórházban lévő idős ember, vagy az, ha közelében felüti fejét a vírus. Ez mára nem kérdés, hiszen látjuk, milyen pusztításra képes a koronavírus.

Egyelőre három magyar idősek otthonáról tudni, ahol megjelent a betegség - két fővárosi és egy nagymágocsi -, de sehol nem okozott olyan óriási problémát, mint a Pesti úton lévő, speciális otthonban.

© Túry Gergely

Azért speciális, mert az otthonban lakó 521 ember átlagéletkora 80 felett van, és Karácsony Gergely főpolgármester szerint az ott élőknek komoly egészségügyi problémáik vannak. És azért is, mert - mint a főpolgármesteri tájékoztatóból kiderült -, egy nagy épülettömbben élnek együtt az idősek,

nem lehet megoldani a szakaszos lezárást, vagy a teljes izolációt, mert közös mosdók vannak: nem a szobában van a mosdó, hanem a folyosón.

Péntekre az otthon lakói és dolgozói közül már 151 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, hét idős ember pedig életét vesztette, az országos tisztifőorvos szerint az otthonban gócpont alakult ki. Csütörtökön nagyjából 20 mentővel és egy csuklós BVK busszal szállítottak át 126 beteget a Korányi Kórházba.

Csütörtökön a helyszínen járt Müller Cecília országos tisztifőorvos is, aki elmondta, hogy

a maximális biztonságra törekedve azokat is elszállítják, akik esetleg még nem mutatják a betegség tüneteit, de a későbbiekben megbetegedhetnek.

Az intézményben fertőtlenítenek, és mindenkit leszűrnek. Ha ezzel végeztek, akkor lehet további döntéseket hozni a már elrendelt intézkedések mellett. Egy nappal korábban azt mondta, az otthonban "sérelmet szenvedett az egészségügyi ellátás."

© MTI / Szigetváry Zsolt

Csak találgatni lehet

Arról, hogy a március 9-én elrendelt látogatási és kijárási tilalom ellenére hogyan jelenhetett meg a fertőzés az otthonban, csak találgatni lehet. Szerdán megkerestük a területileg illetékes tisztiorvost, azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Karácsony Gergely főpolgármester csak találgatni tud: szerdán egy online sajtótájékoztatón azt mondta, megalapozottnak tűnik a gyanú, hogy a főváros Rózsa utcai idősek otthonába egy kórházban kezelt beteg miatt került be a koronavírus (abban az otthonban múlt héten négy fertőzöttet azonosítottak, azóta ez a szám is nőtt, egyikük életét vesztette), azonban a Pesti úti otthonnál ezt már nem tartotta ennyire megalapozott vélelemnek.

Felmerülhet, hogy a március 9-i látogatási tilalom bevezetése előtt fertőződött meg egy ott lakó, ám ezt az érvelést gyengíti, hogy a látogatási tilalom óta bőven eltelt az a két hét, amennyi a betegség átlagos lappangási ideje. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni az igazságot.

A főpolgármester azt mondta, nem akar egyéni tragédiákat bizonyítékként felhasználni, de a kórházakból bevitt fertőzés lehetőségét nagyon komoly problémának tartja. Többször kérte levélben Kásler Miklós emberi erőforrás-minisztert, hogy a kórházból visszakerülőket szűrjék - ez egy április 2-i miniszteri eljárásrend szerint kötelező -, mert a főpolgármester szerint előfordult, hogy szűrés nélkül, vagy a második negatív teszteredmény ismerete előtt küldték vissza az embereket. (Karácsony levelét az ATV szerezte meg, azonban a szövegből nem egyértelmű, hogy április 2 előtt történt meg ez - a szerk.) Noha a sajtótájékoztatón is azt mondta, a kórházból visszatérteket két hétre izolálják, a miniszternek írt levélben még azzal érvelt,

az adott intézményekben már létező, a betegek elkülönítésére használt helyiségek (mivel ezek egy-egy személy elhelyezésére alkalmasak) nem használhatók a koronavírus-gyanús esetek elkülönítésére.

© MTI / Szigetváry Zsolt

A kormánypártok Karácsonyt hibáztatják a kialakult helyzetért, Hollik István szerint az idősotthon gócponttá vált, és szerinte mostanra kiderült,

a fenntartó számos olyan hibát vétett, ami egyértelműen hozzájárulhatott ehhez.

A főpolgármester viszont azzal érvel, az országos tisztifőorvos előírásokat betartják, és náluk azért derülnek ki a fertőzések, mert elkezdtek tesztelni, és az eredményt nyilvánosságra hozzák. Karácsony a szerdai kormányülés meghívottjaként kezdeményezte, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ország összes idősotthonában a koronavírus-szűrést, amire ígéretet is kapott a kormánytól.

A fertőzések miatt a Sára Botond fideszes politikus vezette fővárosi kormányhivatal több otthonban is vizsgálatot indított, ennek során az idős emberek ellátását, az elkülönítést rendben találták. Megállapították, hogy kevés az egészségügyi végzettségű ápoló (mert ez nem egészségügyi intézmény, hanem szociális - jegyezte meg Karácsony), így az esetleges orvosi eseteket, fertőzöttek ellátását helyben nehéz szakszerűen megoldani. Megállapították azt is, hogy több védőfelszerelésre lenne szükség, hogy azok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Karácsony szerint a főváros és az intézmények is folyamatosan szerzik be a védekezéshez szükséges eszközöket (FFP2 és 3 maszkokat, védőruhát, érintés nélküli lázmérőt), de ezekre olyan nagy a kereslet, hogy a beszállítók nem tudják a szükséges mennyiséget időben biztosítani.

Noha egyes vidéki intézményekben meg tudták oldani, hogy a dolgozók ideiglenesen beköltözzenek, Karácsony szerint ez itt nem lehetséges: a Pesti úton egy műszakban 150 ember dolgozik, ennyi embernél nem lehet megoldani a bentlakást, de az utazás közbeni fertőzésveszélyt igyekeznek minimalizálni.

Képünk illusztráció © AFP / DPA / Sebastian Kahnert

Mint egy falu, csak itt mindenki veszélyben van

Az érintett otthon vezetője nem nyilatkozott, tudtunk beszélni viszont egy másik fővárosi otthon, a kamaraerdei vezetőjével, Szabóné Varga Valériával, aki azt mondta,

náluk nincs igazolt fertőzött, de különösen nagy a járványügyi kockázat.

A három telephelyen működő, 652 férőhelyes otthonban minden előírást betartanak, a megadott protokoll szerint monitorozzák a lakókat és a dolgozókat - ami a gyakorlatban napi többszöri lázmérést jelent. A dolgozók szükség esetén védőfelszerelésben vannak, az otthonban folyamatosan fertőtlenítenek, az idősotthonokat ért sajtótámadásokat ezért méltatlannak tartja.

Az idősek elővigyázatosságból más otthonokhoz hasonlóan náluk is "szobakaranténban" vannak, azonban a 7,5 hektáros ősparkban szabadon mozoghatnak - természetesen betartva a szigorú szabályokat.

Az első hetekben nehezen viselték az új helyzetet, de mindenki nagyon fegyelmezetten betartja a kérést, hálás, hogy itt lehet, itt nagyobb biztonságban érzik magukat.

A kórházból visszakerülteket izolálják, ha van rá mód, a saját egyágyas szobájában, ha nem, akkor az arra kijelölt részlegen helyezik el őket. Jelenleg 25-30 lakót izoláltak, elővigyázatosságból.

Ma még tünetmentes mindenki, de nem tudom, holnap is az lesz-e. 600 idős ember él egy területen, majdnem annyian, mint egy kisebb faluban, de ott nincs minden lakos veszélyben. Itt viszont igen.

© AFP / JONAS GÜTTLER

Külföldön is drámai a helyzet

Az idősotthonokban terjedő vírus nemcsak Magyarországon okoz problémát, a jelenleg legfertőzöttebb európai országokból is riasztó hírek érkeznek. Franciaországban például a minden este nyilvánosságra hozott esetszámokba nem tartoznak bele a szociális intézményekben regisztrált halálozások. A francia tisztifőorvos végül múlt hét csütörtökön árulta el, hogy addig 884 lakó vesztette életét koronavírus-fertőzésben ezekben az intézményekben, a számuk múlt péntekre már 1416-ra nőtt. Összehasonlításképp: az országban a hivatalos halálozási szám ekkor 6507 volt.

A legrosszabbul érintett Grand Est régióban – a német határhoz közel – a szociális otthonok kétharmadában találtak fertőzöttet. Bár az nem világos, hogy a halálesetek hány százalékát okozza ténylegesen a COVID-19, az egyik intézet igazgatója azt mondta a francia köztelevíziónak, hogy évente általában tíz lakó hal meg az otthonban, idén azonban csak márciusban már öt embert vesztettek el.

Egy kelet-franciaországi idősotthon vezetője pedig arra panaszkodott, hogy egyszerre körülbelül 50 lakójuknak lett magas láza, majd tüdőgyulladása.

A járvány tetőzésekor 25-30 lakó szorult egyszerre oxigénre

– mondta.

Nem sokkal jobb a helyzet a spanyol fővárosban sem, ahol 3000 lakó halt meg idősotthonokban az elmúlt hónapban. A fertőzés gyors terjedése miatt a személyzet is megcsappant, a szolgáltatások pedig lényegében összeomlottak. Amikor Madridban kivezényelték a katonaságot, volt olyan intézmény, ahol elhunyt időseket találtak az ágyaikban, másokra pedig akkor már napok óta nem néztek rá.

© AFP / Fred Tanneau

A vírus betört, mint egy terrorista

A vírus első európai gócpontjának számító Bergamóban több száz halottat követelt a járvány a helyi idősotthonokban, az egyik helyen pedig 83 lakó két napig nem kapott enni, mert a személyzetnek karanténba kellett vonulnia.

A koronavírus csak Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett az idősotthonokban. Nagyjából hasonló, több mint hárommillió lakosú területet képzeljünk el, mint Pest megyét és Budapestet együtt. Egyedül a Don Gnocchi idősotthonban 140 ember halt meg, a Trivulzio otthonban 110, Mediglia település idősotthonában 64 ember hunyt el.

A járvány - egy helyi orvos hasonlatát használva - úgy tört be ezekbe az otthonokba, mint egy terrorista, aki mindenkit lekaszabol.

A milánói Corvetto negyedben lévő otthon 200 lakója közül 53-at elvitt a koronavírus. Az otthon egyik idős lakójának a fia azt mondta, amikor március elején - tehát amikor a járvány már tombolt Olaszországban - a család maszkban és kesztyűben ment el látogatni, az osztályvezető levetette velük, hogy ne riogassák vele a rokonokat. Végül védőeszköz nélkül mentek be. Azért is lehetett jelen ennyire a vírus az idősotthonokban, mert ezekben az intézményekben általánosan elterjedt valamiféle vonakodás a védőeszközök használatával szemben, a Corrierének ezt több forrás is megerősítette.

A jelenség az Egyesült Államokban sem ismeretlen, a Washington állambeli Kirkland idősotthonában valósággal végigsöpört a vírus. Március legelején volt olyan nap, amikor az intézmény az összes amerikai haláleset 60 százalékát adta. Bent azoknak sem volt jobb a helyzete, akik nem kapták el a fertőzést, ők nem léphettek ki a szobájukból, fürödni sem tudtak, aggódó szeretteikkel pedig csak az ablakon keresztül tudtak kommunikálni.

Az Egyesült Államokban attól tartanak, hogy a COVID-19 viharos gyorsasággal kezd el terjedni Floridában, ahova rengeteg idős amerikai költözik vagy saját házba, vagy otthonokba, hogy napsütésben és kényelemben töltse el nyugdíjas éveit. Mivel azonban ők szoros közelségben élnek, sok krónikus betegségük van, viszont különösen aktívak, megjósolni sem lehet, milyen következményekkel járhat, ha valamelyik intézményben felüti a fejét a betegség.