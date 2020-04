Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten egy világrekordra?



","shortLead":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten...","id":"20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1208a3-9273-4c1b-a5e3-86f6102755f5","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","timestamp":"2020. április. 22. 14:05","title":"Szerda délután lehet a világ legnagyobb testnevelésórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet tudni, mi van vele.","shortLead":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet...","id":"20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18bb964-d423-4886-9b63-5a52fd5a1f67","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","timestamp":"2020. április. 22. 05:19","title":"Még mindig nincs hír Kim Dzsong Unról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","shortLead":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","id":"20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e41d8f7-3b89-47b8-9abe-fba3263a8d1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","timestamp":"2020. április. 22. 12:24","title":"A lakosság véleményét is kikérik a Boráros tér és a Petőfi híd felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6da9bb-4c8a-4fe9-8217-066572cd4d86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan a szabályokat figyelmen kívül hagyva az üzletek és a dohányboltok előtt italoztak.\r

","shortLead":"Sokan a szabályokat figyelmen kívül hagyva az üzletek és a dohányboltok előtt italoztak.\r

","id":"20200422_Alkoholtilalmat_kellett_bevezetni_Nagyatadban_hogy_betartsak_a_korlatozasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6da9bb-4c8a-4fe9-8217-066572cd4d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba7175-1d26-421f-b598-c5a9c7ed9b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_Alkoholtilalmat_kellett_bevezetni_Nagyatadban_hogy_betartsak_a_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 22. 09:09","title":"Alkoholtilalmat kellett bevezetni Nagyatádon, hogy betartsák a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara szerint a multik olcsó importtal árasztják el az üzleteiket ahelyett, hogy a magyar árut tennék a polcokra. Nyomásgyakorlásként délután háromtól részlegesen bezáratnák a renitens boltokat.","shortLead":"A kamara szerint a multik olcsó importtal árasztják el az üzleteiket ahelyett, hogy a magyar árut tennék a polcokra...","id":"20200421_Megint_kemenykedik_az_agrarkamara_a_multikkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b6d613-0ed8-47ff-93f6-2b568764b8b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_Megint_kemenykedik_az_agrarkamara_a_multikkal","timestamp":"2020. április. 21. 15:51","title":"Megint keménykedik az agrárkamara a multikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","shortLead":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","id":"20200420_csod_norwegian_air_shuttle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1665bf-d0e4-4c65-ae5f-d8bbb60e592e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_csod_norwegian_air_shuttle","timestamp":"2020. április. 20. 18:35","title":"Csődbe ment egy norvég fapados légitársaság négy leányvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drasztikus áremelkedés és táborhiány várható.","shortLead":"Drasztikus áremelkedés és táborhiány várható.","id":"20200422_Nagyon_dragak_lehetnek_a_nyari_taborok_ha_lesznek_egyaltalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e3cc1-10b9-46a6-b175-cd0ced78e796","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Nagyon_dragak_lehetnek_a_nyari_taborok_ha_lesznek_egyaltalan","timestamp":"2020. április. 22. 12:48","title":"Nagyon drágák lehetnek a nyári táborok, ha lesznek egyáltalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]