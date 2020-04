Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","shortLead":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","id":"20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6804b7-0cf5-4cf1-bc2b-3b3d943c6d8c","keywords":null,"link":"/sport/20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","timestamp":"2020. április. 22. 10:56","title":"Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója: Ez az elismerés a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","shortLead":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","id":"20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f6a16-58c5-43ff-8323-5532484dfbe7","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","timestamp":"2020. április. 23. 09:58","title":"Lajos herceg is karanténban ünnepeli a születésnapját, de az új fotókon fülig ér a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b5c12e-cf82-4df5-abd0-fce34fa3898b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végi gyilkosságsorozat halálos áldozatainak száma így 22-re emelkedett\r

","shortLead":"A hét végi gyilkosságsorozat halálos áldozatainak száma így 22-re emelkedett\r

","id":"20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b5c12e-cf82-4df5-abd0-fce34fa3898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35380b14-f7ae-4326-87e6-bb0845b67070","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:21","title":"Újabb holttesteket találtak az új-skóciai ámokfutás helyszínein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet. Csütörtökön lépett csak hatályba, de hétfőn már döntöttek a túl bürokratikusnak és túl szűkmarkúnak ítélt program változtatásáról. A hvg.hu által megkérdezett vállalkozók azonban mégsem elégedettek: van, aki úgy látja, ez annyi, mint halottnak a csók, ám ez nem is csak a kormány hibája.","shortLead":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet...","id":"20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e281dc2-fcc9-4a47-b278-1927237900ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. április. 22. 17:00","title":"Bértámogatás: van, akinek ez az utolsó szalmaszál, van, akinek már ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","shortLead":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","id":"20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cbf34e-d2c3-4814-b976-2d923840394f","keywords":null,"link":"/360/20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","timestamp":"2020. április. 22. 13:00","title":"Elviszi-e a vírus az eurót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","shortLead":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","id":"20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70006000-9ac0-4f10-92d7-58aa41c0e149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","timestamp":"2020. április. 23. 08:58","title":"A kormány döntött arról, mennyivel csökkenthetik a focisták fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","shortLead":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","id":"20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224057eb-36e8-422a-bfc3-5cf75435a69d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","timestamp":"2020. április. 21. 14:52","title":"Karantén alá vett óceánjárón ragadt egy magyar táncos pár Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelen állás szerint 1200 milliárd forinttal lesz magasabb az államháztartás hiánya a vártnál. A válság miatt a lakosság kevésbé fogja hitelezni az államot, az államadósságkezelő ezért négyszer több devizapapírt tervez kibocsátani.","shortLead":"Jelen állás szerint 1200 milliárd forinttal lesz magasabb az államháztartás hiánya a vártnál. A válság miatt a lakosság...","id":"20200422_A_kormany_rafanyalodik_a_kulfoldi_hitelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943255fa-e0fb-492b-84cd-41aa98c44366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_A_kormany_rafanyalodik_a_kulfoldi_hitelre","timestamp":"2020. április. 22. 13:19","title":"A kormány ráfanyalodik a külföldi hitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]