Szombat reggelre már 2443 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ami 60-al több, mint az előző napi adat, de jóval kevesebb a növekmény, mert péntek reggelre 99 új koronavírusos betegről számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.

Izert Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára elmondta, eddig több mint 600 milliárd forintot költöttek a védekezésre, gazdasági akciókra, pedig 300 milliárdot. Az államtitkár ezt követően felsorolta a kormány eddigi intézkedéseit, amit már az elmúlt hetekben megismerhettünk, erről itt írtunk részletesen. A szochó csökkentéséről is beszélt, ami nyáron lép életbe és az Ekho-s adózást is érinti. A kiva adókulcsának a csökkentéséről is szót ejtett. Pénteken egyébként Rétvári Bence államtitkár a nyugdíjjal kapcsolatos intézkedésekről számolt be hasonló módon.

Müller Cecília országos tiszti főorvos beszámolt az elmúlt 24 óra adatairól. A 41 éves elhunyt betegről elmondta, egy emésztőrendszeri betegségben szenvedett és egy baktérium által okozott vérmérgezés is súlyosbította az állapotát, erre "jött rá" a koronavírus-fertőzés. Jelenleg 899-en vannak kórházban, akiknek súlyos az állapotuk, jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller egy óriási kincset is bejelentett, amije van Magyarországnak: a védőoltásokat. Elmondta, 12-féle betegség ellen védenek az átoltottságok. Nagyon bízik abban, hogy a koronavírus vakcináját is hamarosan kifejlesztik.

Azt is elmondta, hogy ellenőriztette a kötelező védőoltások beadását, de nincs ok az aggodalomra, rendben mennek. Jelenleg csak az iskolai kampányoltások halasztódnak, de Müller szerint ennek nincs jelentősége, később is megkaphatják.

Beszélt a tiszti főorvos a Szent György-napról is és megköszönte a rendvédelmi erők munkáját.

Kiss Róbert alezredes arról beszélt, hogy május 3-ig maradnak a kijárási korlátozásokat és utána is csak fokozatosan lehet ezeket feloldani. Azt is elmondta, 1545 intézkedést hajtottak végre az elmúlt 24 órába, 696-szor csak figyelmeztettek, 390 esetben tettek feljelentést. A házi karanténok ellenőrzése során az elmúlt nap során 24 szabálysértés miatt intézkedtek.

Kérdések jönnek:

Ki adhat vérplazmát? - érdeklődött az Origo. Müller: a gyógyult betegek vérplazmáját fogják használni a gyógyításhoz. Reményeik szerint ez segíteni fog. A kezelőorvosok ajánlásai alapján fogják megkeresni a gyógyult betegeket, hogy adjanak vérplazmát.

Origo, Demokrata: Mikor lehet ismét találkozni az idős rokonainkkal? Müller szerint ez egy nagy vágy, de azt kéri, amennyiben beindul az életünk lassan, megfelelő óvatossággal, akkor sem az idősek lesznek az elsők, akikre a korlátozásokat feloldják, mert ők a legsérülékenyebbek.

Az Origo harmadik kérdésére Müller elmondta, hogy sikerülhet kontroll alatt tartani a járvány terjedését, minden reményünk megvan arra, hogy elkerüljük a fertőzések exponenciális növekedését.

Hírtv: Hogy áll az idősotthonok fertőtlenítés? Folyamatosan zajlik, a katonák végzik, már lassan a vége felé közelítenek és most azok a helyek jönnek, ahol nem regisztráltak még pozitív eseteket.

Hírtv: Találtak-e szabálytalanságot idősotthonokban? Tiszti főorvos. Első körben egy kérdőívet kell az otthonoknak kitölteni. A második kör zajlik most, az ellenőreik a 100 fő feletti intézményeket ellenőrzik, a harmadik ütemben jönnek a kisebb intézmények.

Harmadszor is a Hírtv: A környező országokhoz képest magas-e a halálozási ráta? Müller: Amikor vizsgálják a rátát, akikor azt látják, hogy hazánk az alsó harmadban van.

RTL: Mekkora az esély arra, hogy megússzuk a tömegeges megbetegedést? Müller szerint fegyelem szükséges hozzá legfőként.

RTL: Mennyi került az érkezett maszkokból kereskedelmi forgamolmba, jut-e mindenkinek? A tiszti főorvos szerint a maszkokat elsősorban azok kapják, akiknek feltétlenül kell a védekezéshez: Szociális dolgozók, egészségügyiek, rendvédelmisek. Nagyon sok maszk jön, de sok is kell. Sima otthoni használatra elég a házi készítésű maszk is - mondta Müller Cecília.