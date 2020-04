Megkezdte az idősotthonok fertőtlenítését szerdán a Magyar Honvédség 700 katonája, akik egy közlemény szerint „garantálják a feladat hatékony és gyors végrehajtását, a legkisebb kellemetlenséget okozva ezzel az idős embereknek”. A nagy létszámú intézmények mellett azokat veszik előre, ahol már felbukkant a fertőzés - írja a 444.hu. A legutóbbi, hivatalos adatok szerint 19 ilyen van az országban, de szerdán már több száz intézmény fertőtlenítéséről számoltak be. Főleg a közös használatú helyiségekről van szó, de Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint egyenként döntik el, hol célszerű pontosan fertőtleníteni.

A 444.hu beszámolója szerint az érintett intézményvezetők közül nem mindenki nyugodt. Tényleg vannak, akik örülnek az intézkedésnek, de sokan azon aggódnak, nehogy pont az ezzel járó felfordulás sodorja veszélybe a lakókat. Olyanokkal is beszéltek, akik emiatt inkább úgy döntöttek, visszautasítják az ajánlatot. (A lap elért önkormányzati, magán és egyházi fenntartású intézményeket is, de sehol sem vállalták névvel a nyilatkozatot.)



Azok az intézményveztők, akikkel a Honvédelmi Minisztérium már felvette a kapcsolatot, részletes eljárásrendet kaptak a teendőkről:



Eszerint:



Fel kell készülniük, hogy legalább hat órára ki kell üríteni az épületet.

El kell zárni a személyes tárgyakat, értékeket, élelmiszereket, ruhákat, ágyneműket és törölközőket. (Ezekért nem vállalnak felelősséget, ahogy általában a fertőtlenítés során keletkezett károkért sem.)

A fertőtlenítés idejére áramtalanítani kell.

Utána fél óráig szellőztetni kell, majd kitakarítani az összes helyiséget, mielőtt a lakók visszaköltöznek.



Ez normál időszakban is jelentősen megváltoztatja egy idősotthon napi működését, pláne most, amikor hetek óta kijárási és felvételi tilalom van érvényben, és mindenhol azon vannak, hogy minimalizálják a lakók közti kontaktusokat. Olvasói beszámolók szerint a kiürítés során viszont olyanok is találkoztak egymással, akik a távolságtartási szabályok miatt hetek óta nem, ami akár a vírus terjedését is segítheti.