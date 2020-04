Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbf53ed-5b7f-40f1-88a5-e52be72e992a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindennapi baleset történt a főváros VIII. kerületében.\r

","shortLead":"Nem mindennapi baleset történt a főváros VIII. kerületében.\r

","id":"20200427_oz_gazolas_baleset_jozsefvaros_kalvaria_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbf53ed-5b7f-40f1-88a5-e52be72e992a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd03cdb-d55f-4118-b4f6-62bf16ac47e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_oz_gazolas_baleset_jozsefvaros_kalvaria_ter","timestamp":"2020. április. 27. 10:18","title":"Őzet gázolt halálra egy autós Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8e779a-e4ef-4fcf-bd8f-73bc995ca6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kozármisleny egy ötezerpárszáz fős kisváros Baranyában. Az első Magyarországon, ahol az önkormányzat támogatást nyújt a lakosság koronavírus-teszteléséhez. ","shortLead":"Kozármisleny egy ötezerpárszáz fős kisváros Baranyában. Az első Magyarországon, ahol az önkormányzat támogatást nyújt...","id":"20200426_kozarmisleny_koronavirus_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f8e779a-e4ef-4fcf-bd8f-73bc995ca6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35ec9b4-5f4c-4681-8395-77d9a095336c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_kozarmisleny_koronavirus_onkormanyzat","timestamp":"2020. április. 26. 10:45","title":"Így zajlik a tesztelés Kozármislenyben, ahol minden arra vágyó lakost megmérnek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423ec043-1292-4ec2-bbf9-32494739e79c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma hetvenöt éves Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a beatkorszak emblematikus alakja, az Illés, majd a Fonográf együttes gitáros-énekese, számos rockopera, köztük az István, a király zeneszerzője.","shortLead":"Ma hetvenöt éves Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a beatkorszak emblematikus...","id":"20200426_Szorenyi_Levente_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423ec043-1292-4ec2-bbf9-32494739e79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295551-2db3-4b6b-a028-8e9c5c062c3d","keywords":null,"link":"/elet/20200426_Szorenyi_Levente_75_eves","timestamp":"2020. április. 26. 18:29","title":"Szörényi Levente 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását...","id":"20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be72a7f3-cf37-41df-850e-7d0b19b268c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 07:00","title":"És akkor kormány máris rájött: nem működik a munkahelymentő terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját Horvátországban - írták horvát lapok vasárnap. Szlovénia nem enyhít a korlátozásokon a május 1-jei ünnepekig.","shortLead":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját...","id":"20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07678866-5e0f-4ae2-90c2-9a65c1dd738d","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","timestamp":"2020. április. 26. 16:24","title":"A horvátok nyáron már választást tartanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő, hogy túléljék a helyi vállalkozások.","shortLead":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet...","id":"20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30edc96c-67e3-4fe4-8f38-90dc172ae87d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","timestamp":"2020. április. 26. 10:14","title":"Montenegró már a strandok megnyitásán gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, amiből sosem elég.","shortLead":"Van, amiből sosem elég.","id":"20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0770eece-63a5-4b3d-8432-7cbf1ec0f6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","timestamp":"2020. április. 27. 12:02","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt költött a kormány sportra a veszélyhelyzet kihirdetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]