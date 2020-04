2583-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, hétfőig 280 ember vesztette életét – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Mára 8 ember hunyt el. Egyre több mintát vesznek, több mint 65 ezer tesztet dolgoztak fel a laboratóriumokban.

Müller Cecília elmondta, nő a kórházban ápoltak száma,

jelenleg 931 embert kezelnek különböző kórházakban, 52-en közülük lélegeztetőgépen vannak.

A halálozási adatoka elemezve továbbra is elmondható, a magas kockázati csoportba tartozók vesztik életüket, döntő többségük, 260 ember 61 évesnél idősebb. Müller elmondta azt is, a koronavírus jellemzően zárt közösségekben terjed, mint az idősotthon vagy az olyan kórház, ahol új koronavírusos betegeket ápolnak. "Ott az osztályokon is terjed a megbetegedés." Fontos, hogy ezekben az intézményekben helyesen használják a védőfelszerelést.

Müller Cecília hosszan beszélt a maszkviselésről, azok típusairól. Elmondta ugyanazt, amit korábban: sebészi maszkkal magunktól védjük a többi embert, a speciális maszkkal pedig magunkat védjük a betegségtől. Elmondta azt is, olyat, amin szelep van, miért ne hordjon beteg: ott ugyanis a szelepet megnyitva hirtelen kiáramlik a levegő, és azzal együtt a vírus is. A fő szabály továbbra is az, hogy

a betegre kell maszkot adni.

A közösségi terjedés megakadályozásánál is ugyanez a lényeg, a maszk azt akadályozza, hogy a beteg továbbadja a fertőzést. Hosszan beszél a helyes maszkviselésről, majd hangsúlyozta,

a maszk nem helyettesíti sem a távolságtartást, sem a higiénés szabályok betartását.

Kiss Róbert a tájékoztató elején felsorolta, hány tonna védőkesztyű, maszk és egyéb felszerelés érkezik az országba, majd arról beszélt, a rendőrök a hétvégén 3631 esetben intézkedtek a kijárási korlátozások megszegése miatt, 802 feljelentést tettek. Jelenleg csaknem 10 ezer hatósági karantén van elrendelve, ebből 1476 új. A hatósági karanténban lévők 41 esetben szegték meg a szabályokat. A veszélyhelyzet kihirdetése óta 281 büntetőeljárás indult a többi között rémhírterjesztés és közveszéllyel fenyegetés miatt, összesen 50 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kiegyensúlyozott állapotban van a vérplazmával kezelt beteg

Jönnek a kérdések, a kormánypárti médiával kezdenek. A Magyar Hírlap arra volt kíváncsi, mit jelent a járvány tetőzése. Müller arról beszél, a járványgörbe különböző alakzatot ölthet, a légúti megbetegedésnél jellemző egy felfutás, mikor egy beteg többeknek adja át a fertőzést. Idővel jön egy egyensúlyi érték, mikor nehezebb a vírus átadása, mert többen átestek a betegségen, ilyenkor egy ember egy másikat tud megfertőzni. Ez jelenti a platót, mikor reménykedünk abban, hogy kezd a járvány lecsengeni – mondja Müller.

A tetőzés időtartama kiszámíthatatlan.

A vérplazma-terápiáról is kérdezik Müllert, amit egy beteg már kapott itthon. A tiszti főorvos szerint a beteg kiegyensúlyozott állapotban van, megkapta mind a három adag vérplazmát. Szeretnének más, súlyos állapotban lévő betegeket is így kezelni, ezért keresnek már gyógyult betegeket.

Áttérnek a Lokálra, amely azt kérdezi, beváltotta-e az ingyenes parkolás a reményeket Budapesten. Röviden a válasz: igen, mert kevesebben használják a tömegközlekedést és a járványgörbe laposabb lett, mint várták.

A Lokál a hajléktalanokra is rákérdez, kiderül, három hajléktalanszállóban jelent meg a koronavírus (ezeket Müller nem részletezi). Törekszenek arra, hogy őket kórházban kezeljék, mert hajlamosak eltávozni és nehéz felkutatni őket. Kontaktkutatást is végeznek a környezetükben, de az "ismert okok miatt" ez elég nehéz.

A Somogy Megyei Hírlap azt feszegeti, hogy sokan megszegték a kijárási korlátozást a Balatonnál. Ez valóban így van, 435 rendőri intézkedés történt Zala, Somogy és Veszprém megyében, a szabályokat egyre többen szegik meg, a visszaesők szigorúbb büntetést kapnak.

Az Index, a Népszava és talán az RTL kérdése volt a következő arról, hogy hány egészségügyi dolgozó fertőzött. Müller hosszan beszélt arról, hogy ők – munkakörük miatt – veszélyeztetettebbek, majd elmondja, megbetegedési arányuk hasonló a többi európai országéhoz.

Az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó, sokan meg is gyógyultak a betegségből.

Nem is mindenkinek volt tünete.

Az RTL Klub arra kérdez rá, miért vannak bezárva a gyermekotthonokba a gyerekek. Müller szerint "eszük ágában sincs bezárni őket", kis csoportokban, a szabályokat betartva kimehetnek, például futhatnak vagy biciklizhetnek.

A hvg.hu kérdései közül egyre válaszolnak: kiderült, 25 idősotthonban találtak koronavírusos beteget – azt nem mondták meg, hogy hol, illetve azt sem, hányan fertőződtek meg ezekben –, a betegek száma eltérő. Van, ahol csak egy-egy embert tartanak nyilván, őket elkülönítették. Az kiderült, 64 idősotthoni koronavírusos lakó hunyt el.

