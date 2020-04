Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: maszkkorszak, vérplazma, berezelés, felelősségcsata, einstand.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357806ce-7521-4b99-b25f-8ef80a9c0e23","keywords":null,"link":"/360/20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. április. 26. 19:30","title":"Az én hetem: Lackfi János klasszikusokat mártogatott a vírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek az ügyvédek.","shortLead":"Így emlékeztek az ügyvédek.","id":"20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1166c-8243-4d13-b509-da715d449586","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","timestamp":"2020. április. 27. 15:32","title":"Egy gyertya Nehéz-Posony Márton emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni kényszerült régi-új funkciója, amely segítségével rögzíthetjük a telefonos beszélgetéseinket.","shortLead":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni...","id":"20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c66a986-eb3d-46ba-8c1b-b116c4860eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","timestamp":"2020. április. 27. 07:03","title":"Ismét lehet hívásokat rögzíteni az Androidban, mutatjuk azt is, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás a világpiacon. ","shortLead":"Nincs megállás a világpiacon. ","id":"20200427_olajar_csokkenes_olajipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc50db-fc01-4b35-b97d-89bd3f719d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_olajar_csokkenes_olajipar","timestamp":"2020. április. 27. 15:30","title":"Ismét meredeken zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2cc02-2863-4c17-9730-c434a067b6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 06:54","title":"Újabb 83 fertőzött, nyolc halálos áldozat a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak segítséget nyújtanak, inkább a behajtást választják.\r

","shortLead":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak...","id":"20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32bcc97-ad59-4edf-8d9e-3627034eed2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 26. 17:33","title":"Guardian: Behajtókat küldenek a brit energiaszolgáltatók a számlájukat késve fizetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]