[{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter benzin, most új vezetőknek kellene megküzdeniük az olajügyek irányításával.","shortLead":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter...","id":"20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c40bc0-77ed-4e98-b999-0d16fefaa9c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","timestamp":"2020. április. 28. 06:35","title":"Drogkereskedelemmel vádolt politikus lett Venezuela új olajügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak, önmagához képes szokatlanul csendben van Warren Buffett. A Business Insider összegyűjtött néhány véleményt arról, mi lehet az oka a nagy hallgatásnak.","shortLead":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak...","id":"20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401fcd26-387a-4c05-baab-571e7d07e966","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 26. 17:18","title":"Vajon miért hallgat éppen most a befektetőpápa? A járvány és Warren Buffett csendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest.

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos...","id":"20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140131f-47a1-4b46-9097-d1033773ff5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","timestamp":"2020. április. 26. 14:52","title":"Romániában ismét emelkedett a napi megbetegedések és halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"","category":"vilag","description":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","shortLead":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","id":"20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201df262-a933-45f0-b666-dc713bdf67f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 26. 14:37","title":"Helyjegyet kell váltani az egyik templomba Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik, másoké zuhan - mutatta ki egy felmérés.","shortLead":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik...","id":"20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f4f3b-2424-43af-8495-a2810640c263","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 12:11","title":"Harmadával drágultak a zöldségek a járvány miatt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem mehet tovább a harácsolás, a társadalmi felelősségvállalás sokkal fontosabb lesz a következő időszakban. Megijesztette a korlátozások belengetett enyhítése, még akkor is, ha tudja színházakat várhatóan az utolsók között nyitják majd újra - ismeri el Ónodi. \r

","shortLead":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem...","id":"20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d8847-8c4b-40b8-a7e1-22bf757689cb","keywords":null,"link":"/360/20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 27. 18:30","title":"Ónodi Eszter a Home office-ban: \"Lehet, hogy én is fegyver vagyok?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.","shortLead":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte...","id":"20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c976ff-ef52-4523-a434-e5dff6e8b196","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","timestamp":"2020. április. 26. 13:46","title":"Elhagyta a kórházat az utolsó fertőzött páciens Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]