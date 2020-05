Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapodtak egy 16 milliárdos segélyprogram elindításáról is.","shortLead":"Megállapodtak egy 16 milliárdos segélyprogram elindításáról is.","id":"20200430_Magyarorszag_185_milliardert_epit_vakcinagyarat_Mongoliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91cfe53-035d-474a-9546-04a81aac6576","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Magyarorszag_185_milliardert_epit_vakcinagyarat_Mongoliaban","timestamp":"2020. április. 30. 17:51","title":"Magyarország 18,5 milliárdért épít vakcinagyárat Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","id":"20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb04bcde-9dbf-4842-ad50-3e4c90f4a284","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 01. 19:44","title":"28 ezer fölött a halottak száma, de egyre kevesebb a fertőzött Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","shortLead":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","id":"20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0a0594-a7e4-414a-9456-fd1cf0ce79d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 10:30","title":"Itt a karanténkera, úton lehet már a koronabébi, ne legyünk covidinkák és óvakodjunk a köpőrémtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg feladatot ró a legújabb kormányrendeletet kísérő miniszteri utasítás az újraindított egészségügyre.","shortLead":"Rengeteg feladatot ró a legújabb kormányrendeletet kísérő miniszteri utasítás az újraindított egészségügyre.","id":"20200501_kormanyrendelet_egeszsegugyi_szolgaltatok_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd3259-09d6-44f7-abb3-122aad88c5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_kormanyrendelet_egeszsegugyi_szolgaltatok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 21:52","title":"Népszava: Újabb 3000 kórházi ágyat kell felszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen leállított.","shortLead":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a9fe0-13af-45ad-9c1f-b80c5e6fb11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","timestamp":"2020. május. 01. 22:12","title":"Éledezik Ferihegy: felszálltak az első újraindított járatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","shortLead":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár visszautasítja a bádogdiktátorozást.","shortLead":"Az államtitkár visszautasítja a bádogdiktátorozást.","id":"20200430_kovacs_zoltan_kettos_merce_bloomberg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab40ca3-ffdf-4917-a143-2b492622d3ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kovacs_zoltan_kettos_merce_bloomberg_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 14:11","title":"Kovács Zoltán a kettős mércét kifogásolta a Bloombergnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","shortLead":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38dece-f959-428a-a0b3-2d8617ee528c","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","timestamp":"2020. május. 01. 20:56","title":"Strandolni mehetnek a ballagásról lemaradt diákok Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]