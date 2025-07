Elárulták, miért tiltották ki a 14 év alattiakat a Rudasból és a Széchenyi fürdőből

Egy új kormányrendelet egészségügyi okokból tiltja a 14 év alatti gyermekek fürdőzését gyógymedencében vagy gyógyászati célú medencében, ezért nem léphetnek be a Rudas és a Széchenyi Gyógyfürdőbe – válaszolta a HVG kérdésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. A Széchenyi Gyógyfürdőben (címlapképünkön) is hasonló intézkedést vezetnek be, oda augusztus 1-jétől nem mehetnek be.

A kormányrendelet azt mondja ki, hogy 14 éven aluli gyerekek fürdőzése gyógymedencében, gyógyászati célú medencében, 35 Celsius-fokos vízhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű medencében, 6 éven aluli kisgyerekek fürdőzése masszázsmedencében, pezsgőfürdőben és egyéb, a házirendben rögzített létesítményben nem engedélyezett. Kivétel, ha orvos írja elő a medence használatát.

A cég a válaszában emlékeztetett: több évtizede ismert, hogy 14 év alattiak számára nem ajánlott a gyógyvizes medencék használata. A 36-40 fokos víz ugyanis igénybe veszi a szív- és érrendszert, a keringést, a gyógyvizek összetétele hathat a hormonális fejlődésre. Ezért a Rudas és a Dandár fürdőjét már 2022 áprilisa óta nem látogathatják a 14 évnél fiatalabbak, és a gyógyvizes medencéknél figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. A jogszabály a korábbi gyakorlatot szigorította.

A Széchenyiben eddig csak a beltéri termálmedencékből voltak kitiltva a 14 év alattiak, mert a kültériek kevert vízzel üzemelnek, így hőmérsékletük alacsonyabb. Eddig megpróbálták betartatni a vendégekkel, hogy a gyerekek csak a külső medencéket használhatják, de nem jártak sikerrel.

A társaság a Palatinust, a Paskált, a Pesterzsébeti strandot és Csillaghegyi fürdőt ajánlja a fiataloknak, azokba egész évben mehetnek szülői felügyelettel. Nyáron pedig a Rómait és Pünkösdfürdői strandot is látogathatják.