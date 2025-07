Lemondott a Coldplay-koncerten lelepleződött HR-vezető is

Kristin Cabot már nem az Astronomer alkalmazottja – derül ki a vállalat BBC-nek küldött válaszából. A brit médium azután kereste meg az Astronomert, hogy körbeszaladt az interneten egy felvétel, amelyen a vezérigazgatója, Andy Byron és HR-vezetője egymást ölelik egy Coldplay-koncerten. A videón szereplők reakciója alapján nem meglepő, hogy hamarosan kiderült: a házas Cabot és szintén házas Byron viszonyt folytat egymással.

Miután az esetet a média is felkapta, a vezérigazgatót előbb felfüggesztették, néhány nappal később pedig lemondott. A HR-vezetőről akkor még nem érkeztek hírek, a vállalat azonban most megerősítette, hogy ő is távozott a cégtől.

Az eset után hosszabban is foglalkozunk az óriáskivetítőn történő megjelenés mentális vonatkozásával, illetve felelevenítettünk pár korábbi, hasonló esetet is:

Beszűkült tudatállapot, negatív spirál – a bullyinghoz hasonlít, amit a Coldplay-kivetítőn lebukott igazgató átél Felvesz a kamera, amikor valami kínos dolgot művelük, majd még fel is kap az internet. A Coldplay-koncerten lebukó vezérigazgató története jól példázza, hogyan változhat meg valakinek egyik napról a másikra az élete a kéretlen nyilvánosság hatására. Milyen nagy lebukásokról tudunk még? Mit tehet az ember, ha lebénítja a jumbo screen, még akkor is, ha nem jár tilosban?

Nyitóképünkön Andy Byron és barátnője, Kristin Cabot az ominózus koncerten. Látható a flow, majd az ösztönszerű reakció. Forrás: Youtube