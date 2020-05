Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sok lakást adtak át az idei első negyedévben, de az építési engedélyek számából már látszik, hogy vidéken vége lesz az építkezési rohamnak és Budapest is legfeljebb stagnálásra számíthat.","shortLead":"Rendkívül sok lakást adtak át az idei első negyedévben, de az építési engedélyek számából már látszik, hogy vidéken...","id":"20200506_lakas_epites_epitkezes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151891aa-7e77-451d-8cf4-6ad2575e0f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_lakas_epites_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. május. 06. 10:14","title":"Még tart a nagy lakásépítési láz, de már tisztán látszik, hogy közel a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót.","shortLead":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által...","id":"20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fba5f-1240-4abc-a146-f23d5d2c0e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","timestamp":"2020. május. 06. 09:25","title":"Ígéretesnek tűnő terápiát dolgozott ki a koronavírusos citokinvihar ellen egy magyar kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új indulót. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen egymillió forint díjazásban részesül.\r

\r

","shortLead":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új...","id":"20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4ae008-eb52-4d5c-bd6c-fc3e2a716b8c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","timestamp":"2020. május. 06. 08:53","title":"Pályázaton keresik az MTK focicsapatának új indulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","shortLead":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","id":"202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977787-0778-4cff-8704-bd6b4a1cb907","keywords":null,"link":"/360/202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. május. 05. 15:00","title":"Webshoppal rukkol elő a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","shortLead":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","id":"20200506_italkereskedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ec5b22-3ac5-4fbd-8c84-c2f63050f6de","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_italkereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 18:05","title":"A kézműves sörök vesztét is elhozhatja a koronavírus, az európai főzdék harmada mehet tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint erről szó sincs, és teljes gőzzel készülnek az új Nissan Qashqai angliai gyártására. ","shortLead":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint...","id":"20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526f4721-1ab8-4882-b57c-83cf8dca80e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","timestamp":"2020. május. 06. 12:39","title":"A Nissan egyelőre tagadja, hogy kivonulna Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]